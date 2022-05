RUGBY. Toulon. ''C'est la première fois que je vois un groupe aussi fort mentalement'', lâche Michalak avant la finale

Dans les colonnes de La Provence, Frédéric Michalak est revenu sur la fin de saison gigantesque que réalise le RCT. Il avoue avoir rarement vu un groupe aussi fort mentalement.

Dernier au soir de la 17e journée, Toulon a réalisé une remontée fantastique au point d'être aujourd'hui plus que jamais dans la course à la qualification. Sans oublier la Challenge Cup, puisque les hommes de Franck Azéma disputeront ce vendredi soir, une finale décisive face au LOU. Une fin de saison en apothéose, les Toulonnais restants sur 13 succès lors des 14 dernières rencontres. Stratosphérique. Interrogé par La Provence, Frédéric Michalak, membre du staff du club, est revenu sur la fin de saison en boulet de canon de sa formation. Et affirme, qu'il n'a jamais vu un groupe avec autant de caractère.

Dans un groupe, chacun a sa place. Parler de leader, ce n’est pas toujours bienvenu, il y a beaucoup de leadership dans cette équipe et c’est bien souvent celui qui parle le moins qui en fait le plus. Mais tous ont mis le bleu de travail pour se donner les moyens de performer. Maintenant, on est à un moment charnière où on peut réaliser une belle finale. Peu importe le résultat, le parcours que l’on a suivi depuis décembre est bon. Les mecs ne lâchent rien. Je pense que c’est la première fois que je vois un groupe aussi fort mentalement, de tous ceux que j’ai connus. Arriver à faire ce qu’ils ont fait sans avoir de semaine de repos, garder cette intensité jusqu’au bout. Ces mecs-là auront mouillé le maillot comme il faut. Les supporters ne peuvent qu’apprécier ce qu’ils ont fait, quel que soit le résultat

RUGBY. RCT. Le Vélodrome est-il vraiment une terre de victoires pour les Toulonnais ?

Le résultat peut être sublime, si les Toulonnais parviennent à arracher une Challenge Cup et une qualification in extremis. Peu de monde, aurait parié sur un tel scénario, il y a de cela quelques semaines.