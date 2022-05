RUGBY. RCT. Le Vélodrome est-il vraiment une terre de victoires pour les Toulonnais ?

Samedi, au Stade Vélodrome, Toulon et Lyon s’affrontent pour décrocher le titre en Challenge Cup. Les Toulonnais auront certainement un petit avantage en jouant dans un stade qu’ils connaissent bien.

Cette année, plus que jamais, le rugby européen est dominé de la tête et des épaules par les écuries françaises. Samedi, en finale de Champions Cup, La Rochelle bataillera avec le Leinster pour essayer de décrocher son premier titre continental. Mais avant ça, demain soir, deux grosses formations tricolores s’affronteront pendant 80 minutes pour se départager en finale de Challenge Cup. Les Toulonnais, vainqueur des Saracens en demie, et les Lyonnais, victorieux face au Wasps deux semaines auparavant, se disputeront le titre à l’Orange Vélodrome de Marseille. Si les deux équipes ont toutes leurs chances dans ce match gala, les Varois, auront peut-être l’avantage du terrain. En effet, les hommes de Franck Azéma sont très familiers avec ce célèbre stade marseillais. Il n’est pas rare, comme le mois dernier face au Stade Toulousain, que les Toulonnais troquent leur antre de Mayol pour le Vélodrome lors de grands soirs. Mais ce Vélodrome est-il vraiment une terre de victoires pour les Varois ?

Il ne faut pas remonter à très longtemps pour voir une victoire Toulonnaise dans l'habituel théâtre du foot marseillais. Le 23 mai dernier, pour recevoir les champions de France en titre, les Varois avaient décidé de délocaliser ce choc au Stade Vélodrome. Dans une ambiance folle, Gabin Villière avait sécurisé la victoire des siens grâce à une magnifique réalisation dans les dernières minutes du match. Un succès qui avait permis aux Varois de continuer leur folle remontée au classement et de croire encore à une qualification. Deux ans auparavant, l'histoire était la même, le RCT, pour le choc face au Stade Toulousain, avait délocalisé la rencontre dans l'immense Stade Vélodrome. Une fois de plus, les Varois étaient venus à bout des Hauts-Garonnais et avaient mis fin à une énorme invincibilité de plusieurs mois de leur adversaire.

Depuis 2010, le RCT, par 9 fois, a délocalisé des rencontres dans l'antre du foot marseillais. Si au début des années 2010, ces changements étaient principalement réservés à son meilleur ennemi, l'ASM, depuis quelques années, c'est le Stade Toulousain qui a l'honneur de jouer dans cette magnifique enceinte. Mais en 2018, lors de la 24e journée de championnat, les Montpelliérains avaient pu également gouter à l'ambiance très spéciale de ce Vélodrome. Sur ces 9 rencontres, les hommes de la Rade ont trouvé par 6 fois le chemin de la victoire. Quatre fois face aux Hauts-Garonnais, 1 fois face à l'ASM et lors de l'unique rencontre face au MHR. Le RCT n'a connu la défaite qu'à deux reprises à Marseille, en 2015 face à Toulouse et en 2016 face à l'ASM. Mais les Clermontois, en 2016, lors d'une magnifique rencontre avaient réussi à tenir en échec les Varois et les deux équipes s'étaient quittées dos-à-dos.

Ce n'est pas la première fois que le RCT retrouvera le Vélodrome pour disputer des matchs de phases finales européennes ou bien de championnat. Le Vélodrome a très souvent été le théâtre des demi-finales de notre TOP 14. Pas plus tard que lors de la saison 2016-2017, le RCT avait décroché son billet pour la finale en venant à bout du Stade Rochelais devant le public marseillais.

Par deux fois, en 2014 et 2015, les Varois ont bataillé en demi-finale de Champions Cup à Marseille pour se hisser en finale. Deux rencontres soldées par un succès qui les avaient conduits par la suite sur le toit de l’Europe. Mais c’est bien en Challenge Cup que les Toulonnais ont joué leur seule finale européenne dans le mythique stade marseillais. En 2010, pour leur deuxième saison dans l’élite, les hommes de la Rade avaient réussi l’exploit d’atteindre la finale de la petite coupe d’Europe. Malheureusement, devant le public marseillais, pour sa première finale continentale, le RCT s’était incliné face aux Anglais des Cardiff Blues.

Alors, oui, clairement, le Vélodrome est une terre victoires pour les Varois. Depuis 2010, les Toulonnais ont disputé pas moins de 15 matchs dans le théâtre du foot marseillais et les triples champions d'Europe ne se sont inclinés que trois petites fois. Mais il ne faut pas oublier, qu'il y a 12 ans de cela, le RCT perdait sa seule finale européenne au Vélodrome…