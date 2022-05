Vos Matchs de Rugby Lyon/Toulon et Leinster/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Week-end de phases finales en Coupe d'Europe mais aussi en Pro D2 et en Nationale. Le Stade rochelais défie le Leinster tandis que Lyon et Toulon s'affrontent.

Superbe week-end de phases finales en vue ! En Pro D2, on joue les demi-finales avec notamment le choc entre Bayonne et Oyonnax. Le stade Jean-Dauger sera tout acquis à la cause de l'Aviron. L'ambiance devrait y être incroyable avec des supporters remontés comme des coucous. On attend également une foule importante à Marseille pour les finales de Coupes d'Europe. Trois clubs du Top 14 sont en lice : Lyon et Toulon se défient dans le Challenge Cup tandis que la Rochelle aura la lourde tâche d'affronter le Leinster. Le stade Vélodrome pourrait être le théâtre de la 5e étoile des Irlandais ou de la première des Rochelais. L'agenda rugby de la semaine est aussi marqué par les demi-finales retour de Nationale avec Massy ou encore Albi en lice.

Dimanche 29 mai

Coupe d'Europe - Finales :

Vendredi 27 mai

Challenge Cup - Lyon vs Toulon à 21h sur France

Samedi 28 mai

Nationale - Demi-finales :

