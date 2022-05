RUGBY. La finale du Top 14 se jouera au stade Vélodrome de Marseille en 2024

La LNR a officialisé ce lundi soir que la finale du Top 14 se jouera au stade Vélodrome de Marseille en 2024, à cause notamment des Jeux Olympiques de Paris.

Le Comité Directeur de la LNR a désigné, après étude approfondie des dossiers, les villes hôtes ci-dessous :



- Demi-finales du TOP 14 2022/2023 : San Sebastián

- Finale du TOP 14 2023/2024 : Marseille

- Demi-finales du TOP 14 2024/2025 : Bordeaux



Depuis sa construction en 1998, le Stade de France a souvent été choisi pour accueillir la finale du championnat de France. Mais voilà, avec les Jeux Olympiques de Paris, ce dernier ne sera pas disponible. Les organisateurs ont donc décidé de se tourner vers un autre stade mythique d'Hexagone : le stade Vélodrome de Marseille. Une décision qui fera certainement plaisir aux supporters toulonnais, d'autant plus si le RCT parvient à se qualifier en finale.

FRANCE 2023. EXCLU. Louis Carbonel : ''Le Vélodrome ? Un stade magique''De plus, la LNR a également officialisé le lieu des demi-finales pour les saisons 2022-2023 et 2024-2025. Et comme annoncé il y a quelques jours, ce sera bien en Espagne, plus précisément à San Sebastián, que se dérouleront les demi-finales du championnat de France en 2023. Pour ce qui est de 2025, le choix s'est porté sur le Matmut Atlantique de Bordeaux, comme il y a 3 ans. En revanche, aucun lieu n'a encore été confirmé pour l'année 2024, même si quelques rumeurs enverraient les demi-finales du côté du nord de la France, à Lille.

