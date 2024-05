RUGBY. Top 14. Un Stade Toulousain déjà tourné vers la finale mais pas moins dangereux pour Montpellier

Toulouse affronte Montpellier avec un effectif rajeuni, préparant la finale de Champions Cup contre le Leinster. Une chance pour les remplaçants de prouver leur valeur.

Il est des stades dont le nom accapare toutes les discussions. Non, l'antre montpelliérain du GGL Stadium n'est pas celle qui hante les nuits toulousaines. Le déplacement samedi dans l'Hérault face à un MHR toujours grippé et 13ᵉ au classement n'est clairement pas la priorité du moment à Ernest-Wallon.

Place du Capitole, tous les yeux sont rivés sur la finale de Champions Cup contre leurs meilleurs ennemis irlandais du Leinster au… Tottenham Hotspur Stadium. Inconnu des amateurs de rugby, ce stade londonien, théâtre des rencontres des « Spurs » fait une entorse au ballon rond pour accueillir l’un des duels les plus attendus de l’année entre deux des plus grandes équipes européennes de cette dernière décennie.

Un Stade Toulousain remanié face au MHR

Pour préparer ce choc au sommet, le staff toulousain va une nouvelle fois faire tourner son effectif face au MHR. Un poncif pour ce club, habitué depuis toujours à jongler entre le championnat domestique, la Coupe d’Europe et les périodes de doublons. À Toulouse, équipe remaniée n’est pas synonyme de défaite et ce n’est pas le Stade Français qui vous dira le contraire.

Au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout, les ouailles d’Ugo Mola ont bonifié le week-end dernier leur victoire contre les Parisiens (49-18) pour devenir les nouveaux leaders du Top 14 au détriment de leur adversaire du soir. Alors que Paris et Bordeaux Bègles, respectivement deuxième et troisième du championnat, s’affrontent dimanche, Ntamack et consorts n’ont pas grand-chose à perdre du déplacement au MHR.

L’art de gagner en toutes circonstances

Voilà comment les Toulousains ont pu préparer sereinement ces deux événements puisque de nombreux cadres ne seront pas du voyage dans l’Hérault. Pour autant, si Ugo Mola ne cachait plus son ambition d’apposer une sixième étoile européenne après sa qualification contre Exeter en quarts de finale, le staff rouge et noir ne compte pas se rendre en terre montpelliéraine pour faire de la figuration.

« Une bonne partie des joueurs convoqués en finale seront ménagés, mais on y va pour montrer notre meilleur visage. Le groupe sera composé de joueurs de qualités qui ont déjà montré qu'ils avaient du talent et qu'ils pouvaient gagner des matchs. On y va pour faire un match très sérieux », a souligné via le Midol Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain, pour qui ce match est l’occasion de garder un certain niveau d’exigence. « Tous les choix ne sont pas faits. Tout le monde a encore des places à gagner. Toutes les prestations seront importantes et il reste des points à aller chercher. »

Meafou, Dupont, Baille, Cros… Les titulaires inamovibles de Toulouse sont mis au repos. L’occasion pour les jeunes pousses de la ville rose, à l’image de Dimitri Delibes et d’Ange Capuozzo de marquer des points aux yeux du staff, à l’approche des phases finales. D’autant plus que les Toulousains défieront une équipe de Montpellier qui n’a plus rien à perdre et qui se lancera à corps perdu dans la bataille.

Un vrai test physique et mental pour une formation rouge et noir très rajeunie. Le pilier de 23 ans Marco Trauth honore sa deuxième titularisation quand Clément Sentubéry, capitaine des espoirs engrange une seconde apparition dans l’effectif professionnel. Mais à Toulouse, l’art de gagner, quels que soient les joueurs alignés, c’est avant tout une tradition.

