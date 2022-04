RUGBY. TOP 14. Un rendez-vous de ''chelemards'' pour l'énorme choc entre le Stade Toulousain et La Rochelle

La rencontre entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain sera l’occasion de revoir sur la pelouse la plupart des « chelemards » récemment sacrés.

En tête d’affiche de cette 23e journée, le déplacement des Rochelais en terres toulousaines s’annonce plus qu’explosif. Les locaux, défaits lors de leurs deux derniers matchs de championnat, pointent à une 6e petite place et sont talonnés de près par plusieurs écuries. Une victoire est impérative pour continuer à croire à la qualification et garder leur avance sur leurs concurrents. Pour ce match de gala, le Stade Toulousain a enfin vidé son infirmerie et a à disposition toutes ses armes. En effet, lors de l’entrainement ouvert au public ce mardi, François Cros ainsi que le pilier Cyril Baille, tous deux laissés au repos suite à des alertes musculaires ces deux dernières semaines, étaient bien présents sur le pré. Le club haut-garonnais retrouve également ses deux maîtres à jouer Romain Ntamack et Antoine Dupont. Laissés au repos la semaine dernière lors de la défaite au Vélodrome face à Toulon, la charnière toulousaine est retour à l’entrainement et postule pour le match de ce samedi soir.

RUGBY. Top 14. 9 défaites de rang en déplacement, depuis quand Toulouse n'avait pas été aussi mauvais

Enfin, le dernier tricolore, Mathis Lebel qui soignait une blessure à un pouce depuis le match retour face à l'Ulster, semble être bien rétabli et a pris part à la séance d’entrainement d’hier. Pour ce choc au sommet, Ugo Mola pourra donc composer avec tous ses « chelemards » à disposition. Une bien bonne nouvelle pour les Toulousains quand on sait l’enjeu de cette rencontre. Les champions de France en titre recevront les Maritimes au Stadium, qui est déjà à guichet fermé.

Vos matchs de rugby France/Angleterre et Toulouse/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

De l’autre côté, les Rochelais en confiance, invaincus depuis 5 matchs, pourront compter également sur leurs internationaux. En 3es position au classement, les Maritimes sont en embuscades derrière le MHR et l’UBB pour essayer de décrocher une place directe pour les demi-finales. Si Gregory Alldritt a été laissé au repos la semaine dernière lors du déplacement en terres catalanes, il sera bel et bien présent pour le choc de samedi soir. Étincelant lors de la triple confrontation face à l’UBB, il aura à cœur de mener ses coéquipiers vers une 6e victoire et permettre au Rochelais de mettre un pied en phase finale. Atonio et Danty, eux aussi ménagés la semaine dernière, seront disponible pour ce choc au Stadium. Les Maritimes verront aussi le retour de cadres comme Rhule, West ou encore Priso.

TOP 14. Antoine Hastoy, la cerise sur le gâteau du recrutement XXL de La Rochelle

Un véritable choc qui aura sa plus grande importance au classement. On pourra compter sur nos « chelemards » pour assurer le spectacle dans un Stadium plein à craquer. Rendez-vous donc ce samedi à 21 h pour ne rien louper de cette rencontre qui s’annonce plus qu’explosive.