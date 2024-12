RUGBY. TOP 14. Transfert avorté ? L’avenir du Bayonnais Tevita Tatafu s'éloigne de l'UBB

Alors qu’il devait rejoindre l’UBB, Tevita Tatafu pourrait rester à Bayonne. Le pilier du XV de France ferait ainsi le choix de la stabilité dans un environnement qu’il maîtrise.

Partira ? Partira pas ? Le feuilleton Tevita Tatafu, récemment aperçu sous le maillot du XV de France, n’a pas fini de faire parler en Top 14.

Alors que le pilier droit international du XV de France semblait promis à un départ pour l’Union Bordeaux-Bègles, de nouvelles informations laissent penser qu’il pourrait finalement prolonger l’aventure avec l’Aviron Bayonnais jusqu’en 2026.

Un départ annoncé, puis remis en question

Selon les rumeurs, Tevita Tatafu était en passe de s’engager avec l’UBB pour la saison prochaine. Une décision qui semblait actée après des négociations. Pourtant, à quelques mois de l’échéance, l’idée d’un retournement de situation prend de l’ampleur.

Le joueur serait sur le point de poursuivre son aventure avec Bayonne selon Actu.fr, club où il s’est imposé comme un élément clé de la mêlée basque. Son contrat "serait « non-exécutable » sauf paiement d’une clause… payable par le joueur", indique nos confrères.

Tatafu a rapidement séduit le rugby français par sa puissance et sa mobilité. En rejoignant l’Aviron, il a trouvé un environnement propice à son développement. Le club basque mise sur une gestion humaine et sportive de ses joueurs, et cela pourrait peser lourd dans la balance.

Une pierre angulaire pour Bayonne jusqu’en 2026 ?

En restant à Bayonne, Tatafu renforcerait encore un collectif qui ne manque pas d'ambitions. Après avoir aidé l’équipe à se maintenir et à performer en Top 14 et s’être distingué en Bleu, sa présence jusqu’en 2026 serait un signal fort envoyé par le club.

Rien n’est encore officiel, mais si cette tendance se confirme, ce retournement serait un coup dur pour l’UBB et une victoire stratégique pour Bayonne. De quoi passionner les supporters des deux camps… et alimenter encore les discussions au bord des terrains.