RUGBY. Top 14. Toulouse aligne ses recrues, surprise dans la composition de Bordeaux

Découvrez les compositions de l'UBB et du Stade Toulousain. Jalibert débutera sur le banc tandis que Dupont et Ntamack seront titulaires.

TOP 14. UBB vs Stade Toulousain : des retrouvailles pour un choc qui s'annonce déjà électriqueCe dimanche, le Stade Toulousain ira sur la pelouse de l'UBB dans le cadre de la première journée de Top 14. Il y aura du monde sur la pelouse, notamment côté Toulouse. Si Mola est privé de douze joueurs, il pourra compter sur les Tricolores Dupont et Ntamack ou encore Marchand et Jelonch. L'ancien Bordelais Roumat sera titulaire au poste de numéro 8 tandis que l'ex-Lyonnais Barassi débutera au centre. Le stade n'hésite pas à lancer ses recrues. Jaminet sera sur le banc tout comme Retière.

Toulouse 1 Neti 2 Marchand 3 Faumuina 4 Brennan 5 Arnold 6 Jelonch 8 Roumat 7 Placines 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Guitoune 13 Barassi 14 Delibes 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Duprat 18 Meafou 19 Tolofua



20 Retière 21 Fouyssac 22 Jaminet 23 Aldegheri

Côté bordelais, on note que ce n'est pas Jalibert qui sera titulaire à l'ouverture, mais l'ancien Toulousain Holmes, aux côtés de Lucu. L'ancien Clermontois Vili sera, lui aussi, remplaçant contrairement à Miquel, aligné au centre de la 3e ligne.

UBB 1 Poirot 2 Lamothe 3 Cobilas 4 Douglas 5 Cazeaux 6 Vergnes-Taillefer 8 Miquel 7 Diaby 9 Lucu 10 Holmes 11 Tambwe 12 Lamerat 13 Moefana 14 Bielle- Biarrey 15 Buros 16 Maynadier 17 Kaulashvili 18 Marais 19 Timu



20 Gimbert 21 Jalibert 22 Vili 23 Falatea