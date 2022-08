TOP 14. UBB vs Stade Toulousain : des retrouvailles pour un choc qui s'annonce déjà électrique

Ce dimanche, Bordeaux et Toulouse s'affronteront en clôture de la première journée de championnat. Une rencontre aux allures de retrouvailles pour certains.

Vous le savez certainement, le Top 14 reprend ses droits ce week-end ! Une bonne nouvelle pour tous les fans de rugby, d'autant que cette première journée va nous offrir des affrontements très intéressants. Entre les retrouvailles de Parra avec l'ASM, le choc entre le Racing et Castres, ou encore le duel des champions entre La Rochelle et Montpellier, il y a de quoi faire ! Mais la rencontre qui nous importe ici, est celle qui clôturera ce premier week-end de championnat, entre l'UBB de Christophe Urios, et le Stade Toulousain d'Ugo Mola. En effet, et depuis quelques temps désormais, la rivalité entre ces deux clubs n'a cessé de s'accentuer. Un duel qui a souvent vu Toulouse l'emporter, même si la saison dernière, les coéquipiers de Jalibert avaient (enfin) réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires, en s'imposant à domicile sur le score de 17 à 7. Depuis ce jour, les deux équipes ne se sont réaffrontées qu'à une seule reprise (au match retour, victoire des Toulousains), la faute à une élimination de ces deux formations en demi-finale du Top 14.

Au-delà de la rivalité entre Toulousains et Bordelais (alimentée par l'éternel débat Jalibert vs Ntamack), ce match va nous offrir des retrouvailles entre joueurs et clubs. L'on pense forcément à l'ancien joueur de l'UBB Alexandre Roumat, qui va certainement affronter ses anciens coéquipiers pour son premier match officiel avec le Stade. Dans le sens inverse, Antoine Miquel et Zack Holmes, qui ont tous deux rejoint le club girondin à l'intersaison, feront sûrement partie du groupe qui recevra Toulouse dimanche. Vous l'aurez compris, cette rencontre aura une saveur particulière à bien des égards. Les deux équipes auront à cœur de débuter idéalement cette édition 2022-2023, et en particulier l'UBB, qui serait bien inspirée de s'imposer à domicile, avant un déplacement périlleux du côté du champion de France en titre. Néanmoins, les derniers résultats entre les deux clubs tournent largement en faveur du Stade Toulousain, avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs officiels...

