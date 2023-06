PHASES FINALES. TOP 14. Quels sont les duels excitants à suivre lors de Toulouse/Racing 92 ?

Ntamack/Russell, Roumat/Woki ou encore Marchand/Chat l’opposition entre le Stade Toulousain et le Racing 92 nous offre quelques face-à-face alléchants.

On va se régaler ! En regardant les compositions du Stade Toulousain et du Racing 92 pour cette demi-finale de Top 14 les amateurs de rugby ont sûrement tous eu la même réflexion : il y a plusieurs matchs dans le match. À commencer par celui des demis d'ouverture : Romain Ntamack face à Finn Russell.

Comme un air de 6 Nations. Le maître à jouer du XV de France face au maestro écossais. Les deux clubs peuvent se targuer d’avoir un numéro 10 qui compte parmi les meilleurs du monde. Nul doute que leurs performances seront déterminantes dans le dénouement de ce match couperet. Pourtant, c'est surtout la prestation du Racingman qui pourrait faire rentrer ce match dans une autre dimension. En effet, si Ntamack incarne un jeu chirurgical réglé à la perfection (même s'il est également capable de prise d’initiative fulgurante, les All Blacks en savent quelque chose !), l'Écossais est lui un vrai magicien. Capable du meilleur comme du pire. Sans un grand Russell, difficile d’imaginer le Racing en finale. Une opposition de style pas inédite, mais toujours aussi excitante. Le pragmatique Toulousain face au fantasque Francilien.

Duel de gros bras

Camille Chat face à Julien Marchand. Voilà un duel qui ferait froid dans le dos au plus robuste des Sud-Africains. Deux gladiateurs font se faire face ce samedi. Les deux talonneurs du jour ont un style de jeu comparable. Très fort sur les zones de combat et très actifs offensivement.

Le ballon sous le bras, assenant de grands coups d’épaule, nul doute que cette situation va se répéter de nombreuses fois dans le match, d’un côté comme de l’autre. Si Marchand semble un cran au-dessus, en témoigne sa place indiscutable en bleu, la différence se fera sûrement dans un autre secteur : la touche. C’est sans aucun doute la phase de jeu où les deux joueurs sont le moins à l’aise (même si une nouvelle fois Marchand parait plus rassurant). Celui qui parviendra à régler la mire mettra son équipe dans de bien meilleures dispositions. Un constat qui nous amène au dernier duel opposant deux sauteurs privilégiés.

Alexandre Roumat face à Cameron Woki. Deux joueurs aux profils similaires (Roumat : 1,98m ; 108kg / Woki :1,96m ; 109kg) mais aux trajectoires personnelles opposées. Le premier ne cesse de progresser depuis son arrivée en Haute-Garonne tandis que le second peine à retrouver son niveau affiché à l’UBB depuis sa signature du côté de Plessis-Robinson. Roumat parait chaque week-end plus proche de sa première cap quand on commence à s’interroger sur la place de Woki pour le mondial. Les deux numéros 8 du soir ont donc tout intérêt à prendre l’ascendant sur leur vis-à-vis. Ils font tous les deux offices d’assurance tout risque en touche et devront ainsi se méfier l’un de l’autre sur les contres. Dotés d’une bonne technique individuelle, ils pourraient créer de nombreuses différences pour leurs équipes.

D’autres joueurs auront la chance de se mesurer à un vis-à-vis de marque et devront absolument gagner leur duel pour entrevoir le Stade de France : Baille/Nyakane, Taofifénua/Lebel…