RUGBY. Les compos officielles de Toulouse et du Racing 92 pour la demi-finale de TOP 14 !

Ce vendredi démarre la première demi-finale de Top 14 à San Sebastián, entre le Stade Toulousain et le Racing 92. Ce choc va réunir les meilleurs joueurs du championnat durant 80 minutes.

On prend les mêmes et on recommence

Pour ce deuxième match de phase finale, Laurent Travers et son staff optent pour la même composition, ou presque, que face au Stade Français. Par chance, les Franciliens n'ont pas eu de bobos trop importants à déplorer, ce qui permet aux ciels et blanc d'afficher une composition digne de ce nom. Pas plus d'inquiétude que ça pour Finn Russell, sorti sur un protocole commotion face au Stade Français, puisque le fantasque Ecossais sera titulaire à la charnière avec Nolann Le Garrec. Henry Chavancy et Gaël Fickou formeront la paire de centres, et Cameron Woki gardera également le numéro 8 dans le dos. Camille Chat sera accompagné de Gogichashvili et de Nyakane, et pourra compter sur le support de Sanconnie et de Poloniati en seconde ligne. Pour la troisième ligne, Lauret cède sa place à Baptiste Chouzenoux, certainement préféré pour sa capacité de contre en touche. Diallo reste quant à lui fidèle au poste, après deux belles prestations. Le trio arrière ne bouge pas non plus, avec Imhoff et Taofifenua qui seront supervisés par Max Spring.

Racing 92 1 G.Gogichashvili 2 C.Chat 3 T.Nyakane 4 F.Sanconnie 5 V.Poloniati 6 I.Diallo 8 C.Woki 7 B.Chouzenoux 9 N.Le Garrec 10 F.Russell 11 J.Imhoff 12 H.Chavancy 13 G.Fickou 14 D.Taofifenua 15 M.Spring 16 J.Tarrit 17 E.Ben Arous 18 B.Palus 19 W.Lauret



20 K.Kamikamica 21 A.Gibert 22 F.Saili 23 C.Gomes Sa

Une équipe XXL au Stade Toulousain

Comme à son habitude, le Stade Toulousain va afficher une équipe remplie d'internationaux et de joueurs de classe mondiale. La première ligne ne bouge pas, avec trois membres de l'équipe de France en la personne de Cyril Baille, Julien marchand et Dorian Aldegheri. En seconde latte, Richie Arnold continue sur sa lancée et sera épaulé par le colosse Meafou. Pour la troisième ligne, rien ne change pour Toulouse, avec la titularisation de Willis et Cros sur les ailes, et de Roumat au centre. Le tandem Dupont-Ntamack sera bien évidemment le noyau central de cette équipe ! Au centre, le bon état de forme de Santiago Chocobares lui vaut une titularisation, et il sera associé à Ahki. Aux ailes, nous retrouverons bien évidemment Mathis Lebel, et avec la blessure de Juan Cruz Mallía, Arthur Retière récupère le numéro 14. Thomas Ramos sera bien sûr de la partie. À noter le retour de Nanai-Williams et de Lucas Tauzin sur le banc de touche.