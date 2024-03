RUGBY. Top 14. Pourquoi UBB/Toulouse va captiver tous les fans ?

UBB/Toulouse, le Match à Ne Pas Manquer ce dimanche soir en Top 14. Entre Soif de Victoire et Désir de Revanche, il va y avoir du spectacle.

TOP 14. Quand va-t-on (vraiment) revoir les inséparables Dupont et Ntamack ensemble à Toulouse ?Ce dimanche, le Stade Toulousain rend visite à l'UBB en clôture de la 19e journée de Top 14. Si le 6 Nations est terminé, les internationaux ne seront pas tous sur le pont pour autant. On peut penser que Maxime Lucu sera d'attaque pour ce choc après avoir été remplaçant lors des deux derniers matchs du XV de France. Sans oublier Yoram Moefana et Nicolas Depoortère au centre. Pour Matthieu Jalibert, ça devrait être encore un peu juste après sa blessure au genou contre l'Italie. Tandis que Penaud et Bielle-Biarrey ont beaucoup donné cet hiver.

De nombreux retours

Côté toulousain, Aldegheri et Mauvaka pourraient être sur la feuille de match tout comme Roumat, Flament et Meafou. Bien que titulaires à Cardiff et à Lyon, ces deux derniers viennent tout juste de reprendre après des semaines d'absence. Il ne serait pas étonnant de les voir titulaire pour faire souffler ceux qui ont assuré pendant la période des doublons. Chez les 3/4, pas de Capuozzo mais sans doute Lebel, peut-être Kinghorn et surtout Antoine Dupont. Le demi de mêlée est appelé à faire son retour sous les couleurs du Stade. Sera-t-il en 9 ou en 10 ? Ramos sera au repos mais Mallia a fait un excellent boulot à l'ouverture en 2024. VOS MATCHS DE RUGBY UBB/TOULOUSE ET BAYONNE/LA ROCHELLE À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?De fait, le champion de France en titre pourrait très bien se déplacer avec une équipe très compétitive. Ce qui ne devrait pas faire les affaires des Bordelais. Bien que battus par l'USAP lors de la 18e journée, les Toulousains ont réalisé un excellent début d'année. Ils étaient invaincus sans les internationaux avant le déplacement à Perpignan. Côté girondin, on a clairement marqué le coup avec seulement deux victoires en six matchs, notamment contre Pau à domicile. Perdre une troisième fois à la maison serait préjudiciable dans la course à la qualification.

De la revanche dans l'air

Les Bordelais sont revanchards à plus d'un titre. Non seulement en raison des défaites contre Paris puis face aux Palois. Mais aussi par rapport à la dernière visite des hommes de Mola à Chaban. En septembre 2022, les Toulousains étaient en effet venus s'imposer devant les supporters girondins sur la plus petite des marques, 26 à 25. Tambwe s'était pourtant fendu d'un doublé aux abords de la demi-heure après la réalisation de Lamerat. Mais les visiteurs avaient eu le dernier mot grâce à la botte de Jaminet, auteur d'une pénalité à la 67e mais surtout de deux essais à la 57e par Lebel puis à la 60e par Ntamack.

L'ouvreur du XV de France ne fera son retour à la compétition que la semaine prochaine contre Pau à Ernest-Wallon. Mais Toulouse a montré pendant les doublons qu'ils pouvaient gagner sans ses habituels cadres. Alors que certains vont faire leur retour, la tâche ne s'annonce pas des plus aisées pour l'UBB. Laquelle n'a plus battu Toulouse depuis décembre 2021 sur le score de 17 à 7. Pourront-ils résister aux velléités des Haut-Garonnais ?

Des Toulousains très offensifs

Bien qu'ils n'aient remporté que trois matchs en déplacement, les protégés de Mola ont marqué pas moins de 20 essais à l'extérieur. Pas étonnant pour la meilleure attaque du championnat (518 points). Le Stade, fidèle à ses valeurs, envoie du jeu. En témoignent les 2 414 courses balle en main réalisées jusqu'à présent. Le plus haut total dans ce domaine, l'UBB ayant de son côté dépassé les 2000. Ce qui laisse présager d'un beau match.

Les locaux ont-ils les moyens de résister à un Stade Toulousain qui se présente non seulement avec des certitudes mais qui devrait aussi aligner une équipe très solide ? La présence de certains internationaux tricolores devrait faire le plus grand bien à Bordeaux pour épauler des éléments comme Romain Buros et Ben Tameifuna, souvent en vue à l'image de Tevita Tatafu. Avec 48 plaquages cassés à son actif selon le site officiel du Stade, le pilier samoan est un joueur qui pèse sur les défenses. Contre Toulouse, les Girondins auront besoin de toutes les forces vives pour l'emporter face à un champion de France pas loin d'être au complet.