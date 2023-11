RUGBY. Top 14. Plusieurs semaines d'absence pour Dan Biggar ? Toulon dans l'incertitude

Blessé contre l'USAP en Top 14, l'ouvreur international gallois Dan Biggar pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Son indisponibilité est incertaine.

VIDEO. TOP 14. Le Gallois Dan Biggar (Toulon) se blesse comme un ''vieux'' face à l'USAPCe dimanche, Toulon et le Racing 92 s'affrontent en clôture de la 6e journée de Top 14. Un match que ne jouera pas Dan Biggar. En effet, le vétéran gallois s'est blessé la semaine dernière lors de la première victoire de la saison de Perpignan en championnat. Au moment de transformer l'essai de Charles Ollivon, l'ouvreur s'est écroulé au sol en se tenant le dos.

Pour l'heure, le staff varois est incapable de donner une durée d'indisponibilité pour joueur. "On espère ne pas dépasser un mois d’absence. C’est un peu vague car je n’ai pas tous les éléments", a commenté Pierre Mignoni cette semaine en conférence de presse.

De retour après la Coupe du monde, Biggar n'aura donc joué qu'une poignée de minutes avant de se blesser. Il avait été touché Biggar après seulement 12 minutes de la victoire record du Pays de Galles 40-6 contre l'Australie à la coupe du monde 2023. Et avait souffert d'une tension musculaire pectorale.

Pour l'heure, il suit donc des soins pour son dos sans vraiment savoir combien de temps ça va prendre. "On attend une réaction au niveau de son dos pour que ça aille mieux et ensuite on fera étape par étape." Le RCT aurait sans doute aimé l'aligner ce dimanche soir face au Racing 92. Une formation qui truste les premières places du Top 14 après cinq matchs.

Il y a également de la frustration chez l'ouvreur gallois, désireux d'évoluer sur le pré avec le Rugby club toulonnais. Pour cela, il faut qu'il soit à 100 %, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Il va donc devoir prendre son mal en patience.

Notez par ailleurs que chez les avants, Pierre Damon, victime d'une entorse à la cheville, et Anthony Etrillard (tendon d'Achille) poursuivent leur traitement, Swan Rebbadj (rupture du ligament croisé) réintègre progressivement l'équipe. TOP 14. Lauret, Saili, Kockott...Ces jokers Coupe du monde qui sont conservés par leur club !Pour ce choc à domicile, le RCT pourrait donc confier le numéro 10 au Wallaby Noah Lolesio. Joker coupe du monde, l'Australien figure dans le groupe pour préparer cette rencontre au même titre qu'Enzo Hervé. Lequel avait remplacé Biggar contre l'USAP la semaine dernière et joué une grande partie du match.