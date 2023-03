RUGBY. Top 14. Pierre-Henry Broncan va-t-il quitter la France pour tenter une mission commando à la Coupe du monde ?

Selon L’Équipe, l’ancien entraîneur du Castres Olympique Pierre-Henry Broncan est courtisé par Eddie Jones pour rejoindre le staff de l’Australie.

Il faut l’avouer, la proposition est tentante. Ce samedi 18 mars, le fils du Sorcier Gersois continuait de faire l’actualité. Récemment libéré de son rôle d’entraîneur du Castres Olympique, Pierre-Henry Broncan est courtisé. En effet, son ami Eddie Jones aimerait que le manager de 48 ans rejoigne le staff de l’Australie pour la prochaine Coupe du monde. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de Béziers et du FC Auch se serait vu proposer une mission de courte durée par la fédération australienne, afin de prendre en charge les avants. Cette dernière prendrait fin au terme de la Coupe du monde 2023, où les Wallabies comptent montrer un meilleur visage que celui observé ces dernières années.

Le journal L’Équipe annonçait aussi que Pierre-Henry Broncan avait été sollicité pour d’autres nouvelles missions. Parmi elles, on retrouve un poste de sélectionneur des Fidji. Ce dernier est à pourvoir depuis le départ express de Vern Cotter pour raison personnelle. Actuellement, les Flying Fijians n’ont pas de sélectionneur attitré et l’intérim est assuré par Simon Raiwalui, ancien entraîneur des avants du Stade Français, du Racing 92 et du Biarritz Olympique. D’autant plus, l’USAP souhaiterait également s’attacher les services de Pierre-Henry Broncan pour succéder à Patrick Arlettaz.

Eddie Jones, sauveur de l’Australie au Mondial ?

En manque de résultat, l’ancien sélectionneur Dave Rennie avait été remercié de son poste de sélectionneur des Gold and Green à l’automne dernier. Dans la foulée, l’institution de l’île continent a profité du sort similaire réservé à Eddie Jones en Angleterre pour le rapatrier. Natif de Burnie, en Tasmanie, l’ancien entraîneur du Japon est de retour dans l’équipe nationale de son pays. Il avait déjà entraîné cette dernière entre 2001 et 2005. Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, en 1994, Eddie Jones a connu pas moins de 16 missions différentes, en tant qu’adjoint, conseiller ou entraîneur principal. Son plus long poste a été celui de sélectionneur de l’Angleterre qu’il a occupé pendant pas moins de 7 ans. Il emmène par ailleurs les Anglais en finale de la Coupe du monde 2019 après une demi-finale légendaire où ils dominent les All Blacks.

