RUGBY. Top 14. Pau dévoile déjà ses 2 nouveaux maillots et ses 6 nouveaux joueurs

La Section Paloise a pris tout le monde court en dévoilant, dès la fin de la saison régulière, ses nouveaux maillots pour l'exercice 2022/2023.

La Section Paloise semble pressée d'attaquer l'exercice 2022/2023. Alors que la saison régulière vient tout juste de se terminer et qu'on joue les barrages ce week-end, la formation béarnaise a dévoilé ses nouveaux maillots. Pas de révolution puisque le vert et le blanc sont conservés avec un design proche de celui des tuniques de cette année. Le Pic d'Ossau se fait plus discret cependant. On retrouve ses contours sur le maillot extérieur et il semble avoir disparu du maillot domicile. Peut-être pour se glisser dans le dos. De tenues qui seront portées par de plusieurs nouveaux joueurs. Ils sont six à avoir été officiellement annoncés ce jeudi soir : le pilier de Montauban Paul Tailhades et le pilier de La Rochelle Guram Papidze, le talonneur de Biarritz Romain Ruffenach (27 ans), le troisième ligne d'Oyonnax Sacha Zegueur, le centre d'Agen Émilien Gailleton ainsi que l'arrière du LOU Clément Laporte. Un recrutement de jeunes éléments qui doivent permettre à la Section de viser plus haut que la 10e place décrochée cette saison.