RUGBY. Top 14. ''Pathétique'', le RCT ''désagréablement surpris'' par les déclarations du Dr Hans Peter Wild

Le président du RCT Bernard Lemaître a réagi aux propos de son homologue du Stade Français, le Dr Hans Peter Wild, concernant le salary cap.

Pas sûr que le président du RCT Bernard Lemaître et celui du Stade Français, le Dr Hans Peter Wild, passent les vacances de fin d'année ensemble. Et ce, même si le dirigeant varois a convié son homologue à partager "le Capri Sun de l’amitié" lors de la venue des Parisiens le 30 décembre prochain à Mayol.

Par la même occasion, Lemaître espère "M. Wild profitera de ce match pour mieux faire connaissance avec moi, présenter ses excuses". Sur la Rade, on a en effet que peu goûter aux déclarations de l'homme d'affaires dans les colonnes du Parisien ce mardi à propos du salary cap.

"Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon, poste par poste. Ils ont de super piliers, deux super deuxième-ligne, et ça continue sur tous les postes... Comment font-ils ça avec le salary cap ? Et on peut faire la même chose avec le Racing." Selon lui, les règles ne seraient visiblement pas les mêmes pour tout le monde. "Ce n'est pas marrant de ne pas jouer sur le même terrain."

Pour le RCT et son président, ce sont des accusations gratuites de la part d'un "club ami". Lemaître s'est dit "désagréablement surpris par cette sortie tout simplement pathétique", via un communiqué publié sur site officiel de l'équipe toulonnaise. Laquelle s'interroge sur les motivations derrière ces déclarations.

Peut-être le Capri Sun aurait-il des vertus euphorisantes insoupçonnées qui ont pu amener le propriétaire du Stade Français à tenir de telles allégations y compris envers notre club et son fonctionnement ?

Surtout, Bernard Lemaître rappelle que les règles concernant le salaire des joueurs et la gestion de la masse salariale des clubs sont régies par la Ligue. " Le Salary Cap relevant de la LNR et du Salary Cap Manager, est-ce là sa manière de mettre en cause cette institution et son fonctionnement ? Peut-être puisqu’il dit vouloir en parler avec le Président Bouscatel…"

En effet, le Dr Hans Peter Wild explique faire le maximum pour avoir une équipe compétitive. "Je peux payer des tas de joueurs. Mais je ne triche pas". Il précise que le salaire total du joueur est inscrit noir sur blanc sur le contrat. "S'il y a d'autres revenus non déclarés, c'est une infraction pénale. C'est vraiment un sujet."

Ce n'est pas la première fois que la gestion du salary cap de certains clubs est remise en cause par un des présidents du Top 14. Pour rappel, la limite est fixée à 10,7 millions d'euros pour les formations de l'élite cette saison. Il est amené à être abaissé à 10 millions pour l'exercice 2024/2025.