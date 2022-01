RUGBY. Top 14. Voici la nouvelle programmation TV pour le mois de janvier !

Au vu de la situation sanitaire et du risque de reporter certains matchs, la LNR a décidé, en accord avec Canal+, de changer la programmation des rencontres.

Décidément, l'année 2022 ne semble pour le moment pas échapper aux complications liées au COVID. Alors que la LNR craint le report de certaines rencontres liées au virus, cette dernière a annoncé ce mardi, en accord avec le diffuseur du Top 14, Canal+, de modifier le programme des matchs lors du mois de janvier. En effet, et lors des deux prochaines journées de championnat (15ème et 16ème), un match prévu le samedi après-midi, sera décalé au dimanche à 18h. Pourquoi ? Et bien, pour avoir un plan de secours au cas où la rencontre prévue à 21h serait reportée. Un choix prudent, qui permettrait d'offrir au spectateur un match le dimanche soir, même si celui prévu à la base ne peut pas se jouer. À moins que les deux ne soient reportés...

RUGBY. Top 14. De nouveaux cas de COVID à Toulon, le match face à La Rochelle menacé !Si dans le communiqué de la Ligue, il est précisé que cette programmation ne sera effective que lors du mois de janvier, il serait tout à fait possible qu'elle soit prolongée, si la situation sanitaire ne s'arrange pas. Néanmoins, il est question de ce mois-ci, et pour ce faire, ce seront les rencontres de Toulon-La Rochelle (15ème journée) et de Pau-Clermont (16ème journée) que l'on verra le dimanche en fin d'après-midi. À l'heure où nous écrivons ces lignes, seul le match Toulon-La Rochelle semble menacé, de nombreux cas de COVID ayant été détectés au sein du groupe varois.