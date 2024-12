RUGBY. TOP 14. Dans la tourmente, Mohamed Haouas sanctionné... mais prolongé par le MHR

Haouas, entre sanctions et prolongation. Mis à pied par Montpellier après un nouvel écart, le pilier international a tout de même obtenu une prolongation de contrat

Une fois de plus dans l'oeil du cyclone, Mohamed Haouas a vu son club sévir après son interpellation pour conduite en état d’ivresse. Pourtant, et à la surprise de certains, l’international français prolonge son aventure avec le MHR selon les informations de L'Equipe et de RMC.

Mise à pied et sanction financière

Les faits remontent à dimanche dernier. Mohamed Haouas, retrouvé en état d'ébriété au volant de sa voiture, a été placé en garde à vue.

Un dérapage qui a conduit le MHR à prendre des mesures : le pilier a été mis à pied à titre conservatoire et frappé d’une amende financière. Malgré cet épisode, Montpellier a décidé de prolonger le contrat de Mohamed Haouas pour une saison supplémentaire.

Le joueur, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, portera donc toujours les couleurs du MHR la saison prochaine. Une information confirmée par RMC Sport, qui précise que "les dirigeants montpelliérains ont donc décidé de se montrer cléments."

Un choix pragmatique pour le MHR ?

Ce paradoxe peut s’expliquer par les enjeux stratégiques du MHR. En difficulté cette saison, Montpellier ne peut se permettre de perdre un joueur d'expérience à un poste aussi crucial. Cependant, la patience du club pourrait s’amenuiser. Tout nouvel écart pourrait sceller son avenir.

Pour l’international de 30 ans, cette prolongation pourrait être l’occasion de se racheter. Souvent éclipsé par ses déboires extrasportifs, le pilier a encore l’opportunité de démontrer qu’il peut être un leader sur le terrain. Une nouvelle chance qu'il ne devra pas gaspiller.

En parallèle, le MHR tentera d'enchaîner ce samedi avec un deuxième succès en Challenge face aux Ospreys. Vainqueur face aux Dragons, les Héraultais ont l'occasion d'engranger encore de la confiance avant de retrouver le Top 14.

L'an passé, la parenthèse européenne leur avait déjà fait du bien. Les Cistes retrouveront le Racing 92 dans le cadre de la 12e journée avant de terminer l'année 2024 par un déplacement relevé à Clermont.