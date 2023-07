RUGBY. Top 14. Le RCT dévoile son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024

Le Rugby Club Toulonnais a levé le voile sur son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Une tunique créée en collaboration avec NIKE.

Le Rugby Club Toulonnais a levé le voile sur son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Cette tunique, créée en collaboration avec l'équipementier NIKE, arbore fièrement les couleurs emblématiques du club : Rouge et Noir. Ce maillot représente un "retour aux sources" selon le RCT. Son design épuré et sobre rappelle l'humilité et la combativité qui ont toujours caractérisé l'équipe.

𝗛𝘂𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ & 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ ! ❤️🖤



Découvrez le Maillot 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 2023-2024, disponible dès à présent sur https://t.co/ax1QEMQWNu & dès demain dans votre RCT Store Mayol ! #NikeXRCT pic.twitter.com/M6a3beZttu — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 3, 2023

Il fait écho aux maillots portés par les légendes du RCT dans les années 70-80, tels qu'André Herrero, Jérôme Gallion, Eric Champ et Manu Diaz. Ils ont porté ces couleurs avec fierté, et aujourd'hui, c'est à Charles Ollivon, Baptiste Serin, Facundo Isa et toute l'équipe Rouge et Noir de perpétuer cet héritage avec honneur.

Cette nouvelle tunique représente bien plus qu'un simple maillot, c'est un symbole fort de l'histoire et de l'identité du Rugby Club Toulonnais. En honorant le passé, les joueurs auront également à cœur d'écrire une nouvelle page de cette riche histoire. Au-delà de ce nouveau maillot, les fans se demandent certainement quelles sont les perspectives de la formation varoise pour la prochaine saison de TOP 14.



Après un exercice 2022-2023 plein de rebondissements et marqué par une 7e place qui n'a pas permis aux Varois de se qualifier pour les phases finales, les supporters attendent plus de leurs joueurs. Le Rugby Club Toulonnais a cependant su démontrer sa compétitivité en allant décrocher la victoire en finale de la Challenge Cup. Il est désormais temps de retrouver les sommets en championnat.



L'équipe toulonnaise est prête à se battre pour remporter de nouveaux titres et offrir à ses supporters des moments de passion et d'émotion intenses. Pour rappel, le RCT a vu des éléments importants tels que Parisse, Bastareaud ou encore Lakafia et Kolbe. Mais il pourra compter sur les nouvelles recrues. Notamment celles en provenance du Stade Toulousain Tolofua et Youyoutte. Les Brivistes Ervé et Abadie feront aussi partie de l'aventure tout comme le All Black Leicester Fainga'anuku et l'international écossais Ben White. RUGBY. On a imaginé un XV des recrues étrangères du Top 14, et il est impressionnant !