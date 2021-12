RUGBY. TOP 14. Toulon. Kolbe, Villière, Salles, qui au centre face à Bordeaux ?

Le RCT reçoit l’UBB ce week-end au stade Mayol. En pénurie au poste de centre, un ailier de la formation varoise devra très certainement en assurer l’intérim.

Si le club toulonnais retrouve des couleurs depuis quelque temps, avec des retours considérables dans le groupe. Ces dernières semaines, les prétendants au poste de centre ne sont plus très nombreux. Il y a deux semaines de cela, la rencontre contre Pau leur avait fait beaucoup de mal. Théo Dacharry avait été contraint de laisser sa place, blessé au genou, quant à Duncan Paia’aua, il était également sorti prématurément, touché au mollet. La semaine dernière, après le premier match de coupe d’Europe, Julien Hériteau a dû être opéré d’une facture de la face et sera absent des terrains plusieurs semaines. Pour la réception de Bordeaux ce week-end, Franck Azéma va devoir se creuser la tête pour composer une paire de centres. Si Anthony Belleau ne semble plus dans les plans pour suppléer au centre de l’attaque varoise. Thomas salles, l’utility back de la formation toulonnaise devrait une fois de plus aligné au poste de trois-quarts centre ce week-end. Pour compléter la paire de centres, Franck Azéma ne devrait pas se tourner vers la jeune garde de la rade, mais plutôt piocher sur les ailes de l’attaque. Plusieurs noms sont revenus cette semaine en conférence de presse, certaines options semblent plus probables que d’autres.

TOP 14. Malgré le retour de Kolbe, ce Toulon-là a-t-il les armes pour résister à l'UBB ?Si la possibilité de voir Chelsin Kolbe, qui a dépanné 20 minutes en fin de match la semaine dernière au poste de centre, a été évoqué en conférence de presse, l’idée a très vite était balayé par le manager Franck Azéma. Avec seulement un match au compteur cette année, le champion du monde doit d’abord retrouver des repères sur son aile selon son entraineur : « Je veux essentiellement le voir évoluer au poste d’ailier et d’arrière pour le moment. Il faut qu’il reprenne des repères et de la confiance. Il faut qu’il trouve une bonne cohésion dans le timing avec ses coéquipiers ». En revanche, pour l’international français Gabin Villière c’est une autre histoire. Cette semaine à l’entrainement, l’ancien joueur de 7, a travaillé à plusieurs reprises au poste de centre, une possibilité qu’il a évoqué en conférence de presse : « C’est un poste que je n’avais pas beaucoup couvert et sur lequel je me suis très peu entraîné depuis le début de la saison. Cette semaine, j’ai un peu travaillé à ce poste, car ça peut être une solution ». L’ancien Rouennais n’a commencé qu’à une seule reprise un match au poste de centre, c’était d’ailleurs l’année précédente face à l’UBB. La dernière option envisagée par Franck Azéma s’appelle Wainiquolo. Le trois quarts fidjien a commencé sa carrière avec le numéro 13 dans le dos, avant d’être décalé sur l’aile lors de son passage aux Fidjians Drua. L’intéressé aurait même laisser entendre qu’il préférait évoluer au poste de centre. Une option plus qu’envisageable donc pour le staff toulonnais, qui devra composer durant encore quelques semaines sans ses centres habituels.