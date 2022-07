RUGBY. TOP 14. Le calendrier complet des matchs de la saison 2022/2023 dévoilé !

La Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier officiel du Top 14 pour la saison 2022/2023. Le coup d'envoi sera donné le 3 septembre.

A peine deux semaines après le sacre de Montpellier face à Castres en finale du Top 14, la LNR a dévoilé le calendrier complet des matchs pour la saison 2022/2023. Le prochain exercice débutera le samedi 3 septembre avec une phase aller qui se terminera le 24 décembre. On aura notamment droit à un UBB/Toulouse lors de la première journée ainsi qu'à un Stade Rochelais/Montpellier. Pour rappel, Bayonne a décroché son ticket pour l'élite en remportant la finale de Pro D2 tandis que l'USAP a réussi à conserver sa place en première division aux dépens de Mont-de-Marsan.

Crédit image : LNR



La phase retour commencera non pas en 2023 mais le 31 décembre lors de la 14e journée. En cette année de Coupe du monde, la finale aura lieu une semaine plus tôt que cette année, le 17 juin en l'occurrence. Pour rappel, les demies se dérouleront en Espagne. La LNR précise qu'il y aura 6 matchs le samedi et une rencontre le dimanche. Pour l'heure, toutes les rencontres ont été positionnées le samedi.

Crédit image : LNR