RUGBY. TOP 14. L'année dernière, le MHR assurait quasiment son maintien lors de la réception du RCT

L’année dernière, le MHR enchainait un 5e succès consécutif en Top 14 lors de la réception du RCT sur sa pelouse et s’éloignait encore un peu plus de la zone rouge.

Lors de l’exercice 2020-2021, le MHR reçoit sur sa pelouse le RCT, en match en retard, à seulement 5 journées de la fin du championnat. Une rencontre ô combien importante pour les deux équipes. Les Héraultais, en difficulté sur toute la première partie de saison, ont connu quelques mois auparavant un changement d’entraineur. Saint-André s’est rapproché du terrain et a repris cette équipe montpelliéraine en main au détriment de Xavier Garbajosa. Si ses débuts ont été compliqués, avant d’entamer la rencontre face aux Varois, le MHR reste sur 4 succès de rang. L’occasion pour eux d’engranger des points supplémentaires et de s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge. En face, le RCT joue des coudes pour rester dans le top 6. Une victoire sur le GGL Stadium leur assurerait presque un pied en phases finales. Pour ce match à enjeux, les deux entraineurs ont composé avec leurs meilleurs éléments. Une magnifique rencontre est à entrevoir sous le soleil de Montpellier.

Top 14. Collazo perd une nouvelle fois ses nerfs et Toulon s'incline à MontpellierEn début de match, le MHR tient le ballon et met énormément de rythme dans la partie. Après une belle combinaison entre Vincent et Serfontein, le MHR est stoppé à seulement 5 m de la ligne. Un petit coup de pied par-dessus de Paillaugue offrira le premier essai de la rencontre à Vincent. Après Paillaugue, c’est à Lozowski de déposer un magnifique coup de pied rasant dans l’en-but. Après le cafouillage d’un Briviste, Ngandebe aplatit le ballon. En toute fin de première période, le RCT réagira par l’intermédiaire de Sébastien Taofifenua en force. 14-7 en faveur des Cistes à la pause.

Rebelote en seconde période, après que Carbonel a rajouté 3 points pour le RCT. Les Héraultais prennent une nouvelle fois le jeu à leur compte. Goosen en bout de ligne prolonge par un rasant, et son compatriote Reinach se jette dans l’en-but pour un doublé. En toute fin de partie, après un ballon porté écroulé, Youri Delhommel ira inscrire l’essai du bonus offensif en force pour le MHR.

Un match qui assura quasiment le maintien des Cistes dans l’élite, mais qui avait éloigné les Toulonnais du top 6 et de la qualification.