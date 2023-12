RUGBY. Top 14. La composition du Stade Toulousain pour faire un coup au Stade Français

Le Stade Français accueille Toulouse ce dimanche soir en clôture de la 9e journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

Auteurs d'un très bon début de saison, les Parisiens voudront résister au champion de France en titre avant de basculer sur la Coupe d'Europe.

Mais le Stade se déplace avec une grosse équipe puisque les Tricolores Baille, Aldegheri, Flament, Cros et Jelonch seront titulaires chez les avants.

La charnière sera cette fois-ci composée de Graou et Ramos, qui endosse le costume de l'ouvreur titulaire en l'absence de Romain Ntamack.

Comme on pourrait s'y attendre, Antoine Dupont sera sur le banc aux côtés d'Anthony Jelonch. Des finisseurs qui pourraient faire la différence en deuxième période.

On trouvera également Meafou sur le banc ainsi que Mauvaka. Mola fait le choix d'aligner une composition solide à une semaine de la première journée de la Champions Cup.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Flament 6 Placines 8 Roumat 7 Cros 9 Graou 10 Ramos 11 Retière 12 Ahki 13 Chocobares 14 Tauzin 15 Lebel 16 Mauvaka 17 Neti 18 Meafou 19 Jelonch



20 Germain 21 Dupont 22 Barassi 23 Ainu'u

Du côté du Stade Français, le All Black Weber et Segonds sont associés à la charnière avec Marchant et Ward au centre.

Lors du dernier match entre ces deux équipes à Jean-Bouin, les Parisiens l'avaient emporté 19 à 10. Avant cela, il y avait également eu un succès des locaux 23 - 16.