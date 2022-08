RUGBY. Top 14. ''Je regrette mon geste'', confie Cameron Woki (Racing 92)

Le néo-Racingman Cameron Woki est revenu sur la fin de saison à l'UBB. Et notamment sur son geste lors du match de barrage face au Racing 92.

Top 14. UBB. ''Le patron c'est moi, personne d'autre'' : Urios réagit sèchement à la célébration de Cameron WokiL'un des transferts de cette saison 2021/2021 de Top 14 aura sans doute été celui de Cameron Woki au Racing 92. Rares sont ceux qui avaient imaginé le Tricolore quitter l'UBB. Pourtant, le principal intéressé savait déjà qu'il partirait à la fin de son contrat. Et ce, malgré des offres de son président. S'il devait rejoindre la formation francilienne en 2023, un accord a finalement été trouvé pour qu'il parte avant la fin de son contrat, comme il l'explique à L'Equipe. Si le deal a eu lieu un an plus tôt, ce n'est pas à cause de son manage Christophe Urios. Les parties y ont toutes vu une opportunité. "Tout ce qui a été dit ou écrit sur notre relation est erroné. Mon cas a engendré trop de fausses rumeurs." Le Tricolore reconnaît qu'il y avait bien des tensions jusqu'à la demie face à Montpellier. Et que les mots du technicien l'ont touché. "Oui, il y a eu des tensions après l'épisode de Perpignan. Si j'ai décidé de parler, c'est pour dire que je regrette mon geste lors du barrage face au Racing." Ce geste, c'est ce doigt sur la bouche qui a fait naître de nombreuses spéculations sur sa signification. "Ce geste, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. C'est le geste d'un homme frustré et blessé de ne pas satisfaire son manager." Urios attendait beaucoup de ses joueurs, et notamment de ses leaders. Selon lui, ils n'avaient pas répondu aux attentes. Les deux hommes ont finalement une discussion avant d'affronter le MHR en demi-finale puis à la fin de la saison. Selon lui, les tensions ont disparu et cet épisode est désormais derrière eux. Mais il a quand même laissé des traces. Christophe Urios a sans doute retenu la leçon et pourrait adapter son management cette saison. Quant à Woki, frustré par la fin de saison et ce goût d'inachevé, il entend bien soulever le Brennus avec le Racing 92.