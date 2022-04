RUGBY. Top 14. ''L'arbitre est un paramètre déterminant dans la performance d'une équipe''

L'ancien arbitre international Alexandre Ruiz, est revenu sur son rôle d'entraineur à Montpellier en charge de la discipline.

Alexandre Ruiz, entraineur adjoint au MHR en charge de la discipline, est un des précurseurs dans son domaine. Il est avec Jérôme Garcès, l'un des premiers anciens arbitres à être passé du terrain aux tribunes pour entrainer une équipe professionnelle. Appelé par Philippe Saint-André en début de saison pour faire améliorer au club ciste sa discipline, les Héraultais sont actuellement leader du Top 14, et se sont appuyés sur celle-ci construire leurs précédents succès.

VIDEO. Equipe de France. L'ancien arbitre Jérôme Garcès, artisan du succès des Bleus sur l'Irlande

Dans les colonnes de Sud-Ouest, Ruiz explique l'importance de la discipline dans une rencontre :

Il y a 200 phases de plaquages ou de rucks par match, donc autant de possibilités de commettre des fautes ou de récupérer des ballons. Toutefois, je ne suis pas arbitre pour le club, mais entraineur au quotidien. Je ne suis pas Jérôme Garcès avec l'équipe de France : je ne suis pas là pour arbitrer les séances. Ce n'est pas mon métier.

L'explication de Ruiz sur ces différences avec Jérôme Garcès est limpide. On a effectivement beaucoup vu le responsable de discipline en équipe de France arbitrer les différentes sessions d'entrainement des Bleus, notamment les séances à haute intensité. Là où Ruiz "se contente" de donner des consignes et d'apporter aux joueurs des indications concernant la règle et comment jouer avec. Bien sûr, Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam, autres adjoints de PSA, prennent conseil sur l'arbitrage. Ruiz explique par exemple que l'entraineur des avants de Montpellier lui a demandé des explications lors du trajet en bus de ce samedi vers le stade du Stoop Twickenham pour affronter les Harlequins en huitième de finale retour de Champions Cup. Cependant, il reste catégorique sur son métier : "Je ne comptais pas lâcher l'arbitrage pour faire la même chose en club".

ARBITRAGE. Ne connaissant pas la règle, Anthony Bouthier s'est pris pour un footballeur et a été exclu

Cette expérience amène l'Héraultais à considérer que son parcours devrait se généraliser dans les années à venir.

Je trouve que c'est dommage qu'il ait fallu qu'un arbitre de 34 ans arrête sa carrière pour qu'on comprenne que l'arbitre était un paramètre déterminant dans la performance d'une équipe de rugby. Tous les arbitres de Top 14 doivent être formés à l'entrainement pour comprendre encore mieux les attendus. Et vice versa ! Il y a trop de frontières.

Enfin, une différence importante entre un arbitre et un entraineur que l'on retrouve en match : la maitrise des évènements. "Quand tu arbitres, tu maitrises les choses : tu siffles, tu es en charge de l'évènement entre guillemets… Quand tu es entraineur, à partir de l'entrainement du capitaine, j'ai l'impression de ne plus servir à grand-chose. Et le jour du match, tu te sens complètement inutile. Il y a trop de paramètres que tu ne maitrises pas : la météo, l'arbitrage, les choix des joueurs...". Un manque de maitrise supportable actuellement. Montpellier est premier du championnat avec cinq points d'avances sur son dauphin Bordeaux-Bègles, et est en passe de se qualifier pour les demi-finales du Top 14.