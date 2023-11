RUGBY. Top 14. Incroyable, mais vrai : Toulon n'a battu Clermont qu'une fois au Michelin dans son histoire !

Ce samedi, Toulon défie Clermont dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Les Varois n'ont plus gagné au Michelin face à l'ASM depuis presque huit ans.

Place aux Fans Days ce week-end en Top 14. Avec, au programme, plusieurs chocs sous forme de derbys comme Castres/Toulouse, La Rochelle/Bordeaux ou encore Paris/Racing 92. À Clermont, Toulon vient défier l'ASM dans son antre du Michelin. On ne peut pas vraiment parler de derby entre ces deux clubs géographiquement très éloigné. Néanmoins, il existe toujours une certaine rivalité entre ces deux formations suite à leurs nombreux affrontements dans les années 2010. Des chocs en phases finales qui ont marqué les esprits des supporters de chaque côté. Et qui font partie, pour certains, des annales de ce sport. "Les Clermont – Toulon ne sont jamais des matchs comme les autres", peut-on ainsi lire sur le site officiel de l'ASM.

La saine rivalité qui oppose les deux clubs a connu son apogée dans les années 2010-2020 entre deux des publics les plus passionnés du championnat. Les deux clubs sont aujourd’hui en reconstruction, sur des modèles très différents mais avec le même objectif : retrouver au plus vite le parfum des phases finales.

Ce qui rend ces matchs entre Auvergnats et Varois au Michelin encore plus spéciaux, c'est aussi parce que le RCT peut compter ses succès à Clermont sur les doigts d'une main. À vrai dire, un seul doigt suffit. N'est-ce pas incroyable de voir que depuis 2005 et la fessée 64 à 12 infligée par l'ASM, le Rugby club toulonnais ne s'est imposé qu'à une seule reprise au Michelin ?

Une victoire qui est d'ailleurs loin d'être récente puisqu'il faut remonter au 28 novembre 2015, soit presque 8 ans de disette en terrain clermontois. A l'époque, l'ASM était leader du Top 14, mais cela ne l'avait pas empêché de prendre une volée de la part des Toulonnais, 35 à 9. Pour la presse, c'était une véritable "humiliation". RUGBY. En quête de victoires, le RC Toulon relance un ancien champion de Top 14 dans le durSans doute vexés après la correction reçue chez les Wasps, 32 à 6 en Coupe d'Europe, ils avaient été les premiers à battre Clermont sur sa pelouse cette saison-là. Décrochant au passage le bonus offensif grâce aux essais de Delon Armitage, Escande ou encore Mitchell sans oublier un essai de pénalité avant l'heure de jeu.

Un match référence pour Toulon, aussi bien en attaque qu'en défense puisqu'ils avaient empêché leurs adversaires de marquer un essai. Ce qui n'était pas arrivé à l'époque depuis cinq ans. La prestation des locaux n'avait d'ailleurs pas été du goût des supporters qui n'avaient pas hésité à les siffler lors du retour aux vestiaires à la pause. Et ce, alors que le score n'était que de 15 à 6 pour les visiteurs.

Depuis, les Jaunards ont remis les pendules à l'heure. S'il y a eu des matchs serrés comme en 2017 (21-16), les Varois n'ont plus jamais réussi à s'imposer au Michelin. Cependant, "les Clermontois sont prévenus, les affrontements face aux Rouge et Noir du RCT sont toujours extrêmement disputés, parfois épiques, celui-ci ne devrait pas sortir du cadre que les deux équipes connaissent bien", décrypte l'ASM sur son site. On n'aurait pas dit mieux.