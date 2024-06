RUGBY. TOP 14. Grosse blessure de Nolann Le Garrec, coup d'arrêt pour le demi de mêlée du Racing 92

Nolann Le Garrec blessé et absent plusieurs semaines, un coup dur pour le Racing 92 en pleine course pour les phases finales du Top 14.

Le Racing 92 pourrait bien devoir se passer de son talentueux demi de mêlée, Nolann Le Garrec, pour le reste de la saison. En effet, selon les informations du Midi Olympique, le jeune joueur de 22 ans, déjà sélectionné à cinq reprises avec les Bleus, s’est gravement blessé à l’épaule lors du match contre la Section Paloise samedi dernier.

C’est à la 76e minute de ce match, remporté par les Ciel et Blanc sur le score de 24-15, que Nolann Le Garrec a dû quitter prématurément la pelouse du stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre. Les premières analyses médicales sont alarmantes : la blessure à l’épaule pourrait le priver de toute la fin de saison, un véritable coup dur pour l’équipe de Stuart Lancaster.

L'absence de Nolann Le Garrec ce week-end à La Rochelle est déjà actée. Si son indisponibilité devait se prolonger, cela mettrait une pression considérable sur le Racing 92, actuellement en pleine course pour les phases finales du Top 14. Le jeune Morbihannais est en effet un élément central du dispositif des Hauts-de-Seine, et son absence pourrait déséquilibrer l'équipe.

Pour pallier cette absence, Clovis Le Bail, ancien joueur de la Section Paloise, et Antoine Gibert devraient se relayer au poste de demi de mêlée. Tous deux sont des éléments de qualité, mais le talent de Le Garrec et son intelligence de jeu manqueront indéniablement au Racing 92 dans cette période cruciale de la saison.

À l'heure actuelle, il reste encore incertain si Nolann Le Garrec devra subir une intervention chirurgicale. Si tel est le cas, le Racing 92 ne pourra pas compter sur un joker médical, le salary cap empêchant toute nouvelle recrue comme l'avance le Midol. Une situation délicate pour le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers qui devra trouver des solutions en interne.

L’absence prolongée de Nolann Le Garrec serait un coup dur non seulement pour le Racing 92 mais aussi pour le rugby français. Le jeune demi de mêlée, souvent considéré comme l’un des futurs grands du rugby hexagonal, a déjà montré son talent avec les Bleus et au niveau du Top 14.

Son indisponibilité pourrait également affecter sa progression et son intégration durable au sein de l'équipe nationale. Les supporters du Racing 92 et les amateurs de rugby espèrent un rétablissement rapide pour Le Garrec. En attendant, le club des Hauts-de-Seine devra resserrer les rangs et puiser dans ses ressources pour compenser cette perte majeure.