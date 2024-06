RUGBY. TOP 14. Forfait confirmé pour l'UBB avant de défier le Stade Français en demi-finale

Ben Tameifuna forfait, l'UBB devra composer sans son pilier pour la demi-finale contre le Stade Français ce samedi. Blessé à l'épaule, le joueur n'a pas pu récupérer à temps.

Mauvaise nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le club devra finalement bien se passer des services de son pilier Ben Tameifuna pour la demi-finale de Top 14 contre le Stade Français ce samedi soir à 21h05.

Blessé à l'épaule droite lors du barrage victorieux contre le Racing 92 (31-17), l'international tongien n'a pas réussi à se rétablir à temps pour ce rendez-vous crucial au Matmut Atlantique.

Yannick Bru, le manager de l'UBB, a confirmé ce forfait lors de la conférence de presse de vendredi. "Comme on s'y attendait, Ben va être forfait, a-t-il expliqué via L'Equipe. On va lui laisser le temps de se soigner, en espérant que ça ira mieux la semaine prochaine pour une éventuelle finale. C'est un joueur de classe mondiale, il a été toute la semaine avec le groupe."

L'absence de Tameifuna représente un coup dur pour l'UBB, tant le pilier a été déterminant tout au long de la saison avec 11 titularisations en 21 matchs. Son expérience et sa puissance en mêlée auraient été des atouts majeurs face aux Parisiens. Bordeaux-Bègles devra donc trouver d'autres solutions pour compenser cette perte.

On s’est préparé à avoir des absences. Ceux qui vont jouer à sa place vont essayer d’être à la hauteur. Une équipe de rugby, ça marche comme ça. (Yannick Bru via Sud Ouest)

Néanmoins, une bonne nouvelle vient équilibrer la balance pour l'UBB. L'ouvreur Mateo Garcia, qui avait été ménagé en début de semaine, sera bel et bien présent pour affronter le Stade Français. Son retour est un soulagement pour les Bordelais, qui doivent déjà composer avec le forfait de leur maitre à jouer Matthieu Jalibert.

Le duel entre l'UBB et le Stade Français s'annonce passionnant. Bordeaux-Bègles aura à cœur de se hisser en finale et de réaliser un exploit malgré l'absence de certains cadres. Le soutien des supporters lors de ce match "à domicile" sera également crucial pour porter l'équipe vers la victoire.

En face, le Stade Français se présente en confiance. Les Parisiens n'entendent pas révolutionner leur manière de jeu. Efficacité et pragmatisme pourraient être la clé pour battre les Bordelais et accéder à la finale du Top 14 qui aura lieu à Marseille la semaine prochaine.