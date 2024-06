RUGBY. Top 14. Échauffourées à Pau : Des supporters de l'USAP encore sous le Feu des critiques

Après une amende pour débordements, les supporters de l'USAP sont de nouveau au centre des polémiques, cette fois pour des échauffourées à Pau, ternissant la fin du match contre la Section Paloise.

À croire que la leçon n'a pas été retenue par une minorité de supporters catalans. Samedi soir, à l'issue du match entre la Section Paloise et l'USAP (36-24), la fête du rugby a été ternie par une bagarre entre supporters catalans et palois, comme le rapportent nos confrères de L'Indépendant et du Midi Olympique.

Les images des échauffourées, "initiées par quelques aficionados sang et or en réponse aux provocations paloises", ont suscité consternation et regret. Et ce, alors que l'ambiance avait été conviviale et respectueuse avant et pendant la rencontre.

VIDEO. Top 14. ''Manque de respect, mauvais exemple'', Azéma condamne les propos de certains supporters de l'USAPSelon Midi Olympique, un stadier aurait même été frappé, quittant le stade en sang. Une information qui reste à confirmer et qui pourrait entraîner un dépôt de plainte si les faits sont avérés. Quoi qu'il en soit, ce type de comportement n’a pas sa place dans notre sport.

Ce n'est pas la première fois que les supporters de l'USAP se font remarquer. Rappelons que le club a récemment écopé d'une amende de 25 000 € pour des débordements envers l'arbitre Jérémy Rozier lors du match contre Clermont, et d’un sursis de 10 000 € pour usage de fumigènes à Montpellier.

VIDEO. Top 14. Des fans choqués par le comportement de certains supporters de l'USAP envers l'arbitre et l'ASMTout se passait bien jusqu'à ces regrettables débordements. "En tant que journalistes, nous étions aussi les témoins privilégiés de supporters pleins comme des tonneaux, tenter de nous interpeller dans la salle de presse, ou essayer de rentrer dans le couloir principal avec insistance…", peut-on lire sur le site du Midol.

Des incidents regrettables risquent d’être les seuls souvenirs marquants de la soirée. "Ce sont malheureusement des dérives isolées, qui masquent complètement la bonhomie de la majorité des supporters et qui participent à donner une réputation si puérile aux amoureux du rugby."

L’USAP devra maintenant réfléchir à des mesures pour mieux encadrer ses supporters et éviter que de tels événements ne se reproduisent. Le rugby est un sport de valeurs, et il est crucial que ces dernières soient respectées par tous, sur le terrain comme dans les tribunes. Le club catalan n'est désormais pas à l'abri d'une sanction plus sévère de la part des instances.

