RUGBY. Top 14. Dans la tourmente, le RCT à l'épreuve du feu face à un MHR en pleine bourre

Face à un MHR ressuscité, Toulon craint un nouveau revers ce samedi. Un match décisif pour les deux équipes en quête de redressement en Top 14.

Il fut un temps où la réception de Montpellier n'aurait sans doute pas été une source d'inquiétude pour Toulon. Il y a quelques mois, le RCT enchaînait les victoires en Top 14 tandis que le MHR était plus que jamais dans le dur. Mais la tendance s'est clairement inversée. Si bien que les Varois n'ont pas à l'abri d'une nouvelle défaite comme en novembre 2022.

Ce serait le cinquième revers en six matchs pour les Toulonnais. Lesquels n'ont pas forcément eu un calendrier favorable avec trois déplacements à Castres, Pau et au Racing 92. Ajoutez à cela un faux pas à la maison contre l'UBB en février dernier, et vous comprenez pourquoi il y a une certaine forme d'urgence dans les rangs de Toulon.

Deux dynamiques différentes

Cette urgence, Montpellier la connait depuis des semaines, voire des mois. S'ils ne sont pas encore sortis d'affaire au classement avec une 12e place provisoire. Ils ont remis les choses en ordre. Pour preuve, leur récent bilan en Top 14 qui est à l'opposée de celui du RCT avec un seul revers en six rencontres. Avec des victoires à Oyonnax et au Racing 92. Les seules à l'extérieur de la saison. Mais elles ont fait un bien fou au MHR.

Les Cistes se présentent donc à Mayol avec quatre succès de rang pour booster leur confiance. "Les champions de France 2022 affichent leur meilleur bilan depuis le 27 décembre 2021, période où les Montpelliérains avaient enchainé 6 victoires entre la J8 et la J13 de cette saison 2021/2022", nous apprend ainsi le site officiel du RCT. La mayonnaise semble avoir pris depuis que le président héraultais a changé l'équipe sportive. Avec notamment l'arrivée de Bernard Laporte aux commandes. Lequel n'a plus vécu un match à Toulon dans la peau d'un manager depuis juin 2016. Une autre époque désormais révolue malgré la qualité présente dans les rangs varois.

Les Toulonnais sous pression

Toulon doute, mais peut se targuer d'être l'une des meilleures formations de Top 14 à domicile avec un seul revers. Après pas moins de 30 essais marqués (source : All Rugby), et une moyenne de 32 unités inscrites devant leurs supporters, ils ont décroché trois bonus. Ils savent donc ce qu'ils doivent faire pour stopper cette mauvaise série et repartir de l'avant.

Les retours des internationaux tricolores Charles Ollivon, Dany Priso, Esteban Abadie, et étranger comme Beka Gigashvili, Ben White et Paolo Garbisi devraient faire le plus grand bien au RCT. Lequel sera privé de certains éléments sur blessure comme Jean-Baptiste Gros, Anthony Etrillard, Waisea Nayacalevu et Facundo Isa.

Il leur faudra non seulement être efficace en attaque comme ils savent le faire, mais surtout mettre les barbelés en défense. Le MHR a beau être la plus mauvaise attaque championnat avec 378 points (comme Paris, leader du championnat), il a passé 83 points lors de ses deux dernières sorties. Montpellier a tout à gagner ce samedi à Mayol en jouant crânement sa chance. Tandis que la pression sera clairement sur les épaules des locaux.