RUGBY. Top 14. ''C’est besogneux, c’est humble'', Bayonne c'est le tube du moment

L'Aviron bayonnais enchaîne les victoires à domicile face à de gros morceaux du Top 14. Si bien qu'après six journées, les Basques sont dans le coup pour le Top 6.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Intraitable à domicile, Bayonne enchaîne face au Stade RochelaisLe tube du moment, ce n'est pas David Guetta & Bebe Rexha mais bien la Peña Baiona. À la faveur de trois succès à domicile, dont le dernier en date face à la Rochelle, champion d'Europe, excusez du peu, les Basques sont 8es du Top 14. Avec 13 points, ils sont à seulement une longueur du Top 6. Un début de saison du tonnerre pour le promu bayonnais. Du très rarement vu en première division. Bien sûr, il faudra confirmer sur la longueur, mais avec les périodes internationales qui se profilent à l'horizon, on se dit que l'Aviron pourrait bien s'inviter à la lutte pour la qualification. Les points pris maintenant ne sont plus à prendre. Avec son recrutement intelligent, Bayonne pourra aligner une équipe compétitive dans les semaines à venir alors que certaines formations comme Toulouse seront dépouillées. Si bien qu'après les Racingmen, les Bordelais et les Rochelais, les Basques pourraient bien s'offrir les Toulousains.

Qui aurait donné un euro pour la victoire de Bayonne ? Le promu contre le champion d’Europe. Cette ville et ce club m’épatent ! C’est la patte à Patat ! Après la patte à choux, la patte à gaufre et la patte à tartiner, c’est la patte à Patat.

Jean-Baptiste Lafond est fan de cette équipe qu'il ne voit d'ailleurs pas descendre ni jouer le maintien au contraire de Brive, Perpignan et Pau. L'Aviron Bayonnais semble posséder quelque chose que les formations précédemment citées ne possèdent pas. "Il n’y a pas de stars dans cette équipe mais ça avance, c’est besogneux, c’est humble, c’est rigoureux, ça plaque bas et ça fait pas de faute." Portés par le public, tous les joueurs semblent être sur la même longueur d'onde. "Il y a un huit de devant qui me rappelle les barques de rameurs ! Huit mecs qui souquent, qui rament comme des fous." Derrière, Machenaud et Lopez, comme des barreurs, peuvent diriger et évoluer avec plus de liberté à la charnière tandis que Germain "rassure" et assure face aux perches. Le cocktail idéal pour réussir sa saison. Pour Lafond, Bayonne a la dalle et va se maintenir en Top 14. Réponse dans quelques mois. RUGBY. TOP 14. Bayonne, désormais bien plus qu’un simple promu ?