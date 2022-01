RUGBY. TOP 14. Catalan pure souche, ancien 9, héritier de Nicolas Mas, découvrez Sacha Lotrian

Sacha Lotrian, pilier gauche prometteur, fait partie de cette belle génération qui monte à l'USAP et qui pourrait faire les jours heureux d'Aimé-Giral.

Et si c'était lui, l'héritier de Nicolas Mas ? Le "bus" catalan, a laissé un souvenir impérissable de ses années à l'USAP, (bien que le public d'Aimé-Giral ait mal digéré son départ pour Montpellier en 2013), et se cherche toujours un successeur. Ce pourrait être le jeune espoir de 21 ans Sacha Lotrian. Né à Perpignan comme son ainé, c'est au village de Millas qu'il a fait ses débuts ballon en main. Des débuts qu'il effectuait surtout pour son papa. " Mon papa a toujours voulu jouer au rugby, raconte-t-il à Rugbyrama. Mais il n’a jamais pu, en raison d’un accident… C’est pour ça que j’ai souhaité faire ce sport. Au tout début, j’y ai joué pour lui faire plaisir. Et finalement, j’y ai pris goût. Aujourd'hui, je pense qu’il est fier ".

D'abord numéro 9

C'est la particularité de Sacha. Avoir commencé le rugby comme demi de mêlée, avant de rentrer dans la cage et tenir le pack catalan. C'est selon lui sa mère la responsable qui, en tant que bonne cuisinière, ne lésinait pas sur les quantités ! Devenu troisième ligne en Crabos, il y a appris des aptitudes qu'on lui retrouve en match et dont il se sert. Il se fait remarquer par ses performances à tel point que l'équipe de France des moins de 20 ans le surclasse pour le dernier match du Tournoi des Six Nations en 2019 comme titulaire face à l'Italie. Il sera par la suite trois fois titulaire lors du Tournoi 2020, avant que la pandémie ne vienne interrompre la compétition.

Élevé à la Pro D2

C'est dans le second échelon professionnel du rugby français, avec son club de cœur Perpignan, qu'il a fait ses débuts en professionnel, face à Soyaux-Angoulême lors de la 6ᵉ journée de la saison 2019/20, à seulement 19 ans. Mais lors de la saison suivante, dans le sillage d'un USAP qui jouait la montée, il s'est révélé aux yeux des Pyrénées-Orientales. Un total de 30 matchs disputés, dont 8 comme titulaire. Remplaçant lors de la finale du championnat face à Biarritz, les observateurs ont vu en lui un pilier qui ferait la fierté de la formation locale.

Les faits leur ont donné raison, puisqu'il continue sa progression en Top 14, avec déjà 14 feuilles de match et 7 titularisations. L'indépendant, le journal local, l'a notamment cité comme la "confirmation" de cette mi-saison. "Solide au poste, pas intimidé par l'adversité. On lui prédit un bel avenir, surtout si l'on se fie à sa marge de progression, énorme". L'USAP tient peut-être dans ses rangs un futur grand pilier. À seulement 21 ans aujourd'hui, il possède un passé éloquent qui plaide pour en faire dans les années à venir le nouveau chouchou de la Cathédrale Aimé-Giral.