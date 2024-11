RUGBY. TOP 14. Castres a-t-il déjà perdu un facteur X pour de très longs mois ?

Mauvaise nouvelle pour le CO : Christian Ambadiang s’est blessé au genou en toute fin de match contre Montpellier. La gravité de l’accident reste incertaine, mais le risque d’une longue absence est réel.

Le CO pourrait bien devoir se passer de l’un de ses meilleurs éléments pour un long moment. L’ailier explosif Christian Ambadiang s'est blessé au genou gauche samedi face à Montpellier, en toute fin de rencontre, après un plaquage appuyé de Gabriel Ngandebe.

À la 77e minute, l'international camerounais s'est écroulé en se tenant immédiatement le genou, un geste qui n’augure rien de bon pour les supporters castrais.

Une hyperextension inquiétante

D’après le Midi Olympique, il pourrait s’agir d’une hyperextension du genou. Un diagnostic qui laisse craindre une blessure sérieuse, voire une rupture ligamentaire.

Ce type de blessure est particulièrement redouté par les joueurs, car il implique souvent une absence de plusieurs mois, voire de toute une saison. Pour Ambadiang, cela représenterait un vrai coup d'arrêt dans son ascension au sein du Top 14.

Le mystère persiste autour de son état

À la fin du match, l'entraîneur castrais, Jeremy Davidson, a tenté de rassurer en déclarant simplement que le joueur "marchait après la rencontre". Une réponse qui, en réalité, ne révèle rien de la gravité de la blessure. On sait que des joueurs peuvent parfois marcher malgré des dommages importants aux ligaments croisés, explique le Midol.

Ambadiang doit passer des examens médicaux pour évaluer l’étendue de sa blessure. Les supporters espèrent que l'ailier, récemment célébré pour ses performances éclatantes et sa vitesse phénoménale, pourra revenir rapidement sur le terrain.

Si la blessure devait se confirmer, cela serait une lourde perte pour Castres et une vraie déception pour le joueur, récemment sous le feu des projecteurs face au Racing 92 avec un sauvetage spectraculaire et l'essai de la victoire. La suite des examens nous dira si le CO devra se réorganiser sans lui pour la saison.