Rugby. Top 14. Bordeaux ou pas, quel avenir pour Pete Samu ? On en sait plus !

Les supporters s'en mordent les doigts, les observateurs également. Le départ de Pete Samu de l'UBB est pourtant acté depuis quelquestemps déjà.

On en sait désormais davantage sur l'avenir de l'Australien qui, même s'il souhaiterait rester en Europe, pourrait rentrer au bercail.

D'après le média australien Roar, le joueur de 33 ans aurait signé un contrat avec la franchise des Waratahs. Une annonce qui montrerait que le troisième-ligne aurait changé d'avis sur un possible retour dans son pays de naissance.

Le départ de Samu est une grande perte pour l'UBB. Le joueur d'origine samoane a grandement assuré l'intérim en l'absence de Tatafu, au point même de convoiter une place de titulaire malgré le retour du Japonais.

En demi-finale de Champions Cup contre Toulouse, Samu s'était illustré pas son activité débordante, récompensé par un essai.

