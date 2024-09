RUGBY. Top 14. Aviron Bayonnais vs Stade Rochelais : Rendez-vous à Anoeta pour une ambiance de feu !

Direction Anoeta ! Le 12 octobre à 16h30, l’Aviron Bayonnais affrontera le Stade Rochelais dans l'enceinte mythique de Saint-Sébastien. Une affiche de Top 14 pleine de promesses.

C’est désormais officiel ! La rencontre de la J6 de Top 14 entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Rochelais se jouera bien à Anoeta, à Saint-Sébastien.

Rendez-vous pris pour le samedi 12 octobre à 16h30. Un choc qui promet d’être électrique, dans une ambiance bouillante, à deux pas de la frontière.

𝐀𝐍𝐎𝐄𝐓𝐀 - 𝐒𝐀𝐍 𝐒𝐄𝐁𝐀𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 🏟️



C'est officiel, le match face au @staderochelais pour la J6 de @top14 à Anoeta se tiendra le samedi 12 octobre à 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 !



L'occasion de partager un week-end en famille ou entre amis à San Sebastian 🔥#rugby #Top14 pic.twitter.com/Bikdg4CnaM — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 16, 2024

Pour cette saison, l’Aviron a décidé de frapper fort en délocalisant ce match clé au Pays Basque espagnol. Le Stade Jean-Dauger, habituellement théâtre des exploits bayonnais, laissera donc place à l'impressionnant stade d’Anoeta, capable d’accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs.

Un choix stratégique pour les Bayonnais, qui souhaitent capitaliser sur l’engouement suscité sur leurs bonnes performances depuis leur retour en Top 14.

Avec une belle dynamique et un public de plus en plus nombreux, cette délocalisation permet aussi d’étendre l’influence de l’Aviron au-delà de ses terres.

Face à eux, le Stade Rochelais, habitué des grands rendez-vous européens et nationaux, ne viendra pas en touriste. Bien au contraire, les Maritimes chercheront à s’imposer dans cette arène exceptionnelle, eux qui ont l’habitude des confrontations musclées.

Ce ne sera pas une première pour l’Aviron à Anoeta. Le club basque y a déjà évolué à plusieurs, avec des souvenirs par fois heureux. Les supporters bayonnais espèrent évidemment le même dénouement face aux Rochelais.