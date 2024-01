RUGBY. TOP 14. Après Toulouse, Pau peut-il aussi être un Tremplin pour La Rochelle vers le Top 6 ?

Vainqueur du Stade Toulousain, le Stade Rochelais se déplace à Pau ce week-end en Top 14. Un adversaire qui réussit bien aux Maritimes mais qui est en confiance.

RUGBY. Top 14. En battant Toulouse, La Rochelle vient-elle (enfin) de lancer sa saison ?Fort de son succès face au Stade Toulousain le week-end dernier, le Stade Rochelais se déplace sur la pelouse de Pau ce samedi en ouverture de la 12e journée. Premier match de Top 14 en 2024 pour les Maritimes. C'est comme une nouvelle saison qui commence. Ils doivent en effet tourner la page de la première partie de l'exercice 2023/2024 marquée par la Coupe du monde, l'absence des cadres comme Grégory Alldritt et le manque de constance dans les performances.

Sur le papier, affronter la Section Paloise en ce moment, ce n'est sans doute pas la meilleure chose. Et ce, pour n'importe quelle formation de l'élite. Les Palois ont remporté sept matchs cette saison, dont six à domicile.

Néanmoins, c'est un adversaire qui réussit plutôt bien aux Rochelais ces dernières années. En effet, ils n'ont plus été battus par les Béarnais au Hameau depuis mars 2018 à savoir plus de cinq ans ! Si les Palois étaient venus s'imposer à Deflandre en 2022, on peut dire que les Maritimes sont leur bête noire. En mars dernier, les deux formations avaient produit un gros match et livré un âpre combat. Les locaux avaient inscrit quatre essais contre trois pour les visiteurs. Mais ces derniers avaient fait la différence face aux perches avec cinq pénalités pour un score final de 36 à 32.

Une indiscipline qui avait donc coûté cher à la Section Paloise, avec un carton jaune pour Luke Whitelock pour une accumulation de fautes des locaux. Face à son ancienne équipe et sur une pelouse qu'il connait très bien, Antoine Hastoy avait été décisif au pied mais également avec un essai sur une interception.

Lors du dernier match, la dynamique était bien différente entre les deux équipes. Pau était en mode survie en bas du classement tandis que la Rochelle restait sur deux succès de rang. Cette troisième victoire de rang leur avait d'ailleurs permis de prendre la deuxième place provisoire en Top 14.

Nul doute que les Palois ont retenu la leçon. Côté rochelais, on n'a toujours pas eu le déclic à l'extérieur cette saison. Ce match sera-t-il le bon ? Le Stade Rochelais est toujours dans le coup pour une place dans le Top 6. Mais si les hommes de Ronan O'Gara veulent espérer qu'une place de barragiste, il va falloir s'imposer à l'extérieur.

Faire une grosse performance face à la Section après le succès sur Toulouse serait aussi la préparation idéale avant la réception de Leicester et le déplacement à Sale en Champions Cup. Battus deux fois en autant de matchs, les doubles vainqueurs de la compétition sont dans une position inconfortable au classement de leur poule. Ils ont autant besoin de points dans cette coupe des champions qu'en Top 14.