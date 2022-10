RUGBY. TOP 14. À Toulon, Azéma se frotte déjà les mains en pensant à ce nouveau joueur

L’un des entraîneurs du RC Toulon, Franck Azéma, a exprimé tout le bien qu’il pensait du jeune Selevasio Tolofua, nouvelle recrue pour la saison prochaine.

Le pari de la jeunesse et des JIFF et tenu ! Alors que ces supporters râlent parfois autour des départs de ses jeunes pépites, surtout Louis Carbonel, la direction du RCT a fait fort. Cette semaine, la signature de Selevasio Tolofua a été officialisé via un communiqué du club. Comme son frère Christopher, l’international français a été formé à Toulouse. Tout comme ce dernier, il quittera donc le Stade Toulousain pour une autre écurie rouge et noir. À l’exception faite que Christopher Tolofua s’était dirigé vers les Saracens dans un premier temps. Décisif dans les différents titres gagnés par Toulouse ces dernières années, son départ est une aussi grosse perte pour la Ville Rose qu’elle est une bonne nouvelle pour la Rade. Avec une troisième ligne vieillissante (Bastareaud et Lakafia ont 33 ans et Parisse a 39 ans), le pari du jeune numéro 8 de 25 ans semble judicieux. TOP 14 - Toulouse. ''Un vrai crève-coeur'' confie Mola au sujet du départ Selevasio Tolofua à Toulon



En parallèle du match face à Brive, Franck Azéma a souligné la qualité du recrutement toulonnais. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il déclare : “C’est une super nouvelle pour le club. C’est un joueur international. On avait besoin d’un troisième ligne centre. Il est jeune, en pleine force de l’âge. C’est un super recrutement pour l’avenir. Notre président a envoyé un message fort. On a un projet consistant sur l’avenir. On a envie d’enrôler des garçons de qualité pour étoffer l’équipe.” L’une des deux têtes pensantes du club, avec Pierre Mignoni, semble donc ravie.