RUGBY. TOP 14. 6 à 0 face au Stade Toulousain, le Racing 92 peut-il briser sa série noire ?

Depuis janvier 2022, le Racing 92 n’a plus battu le Stade Toulousain. Ce samedi, l’heure est venue de mettre fin à une série noire face aux Rouge et Noir. Mais le défi s’annonce corsé.

Ce samedi, le Racing 92 ouvre le bal de la 11e journée de Top 14 avec la réception du Stade Toulousain. Après la fessée reçue à Jean-Bouin dans le derby face à Paris, rien de tel qu'une victoire face au champion en titre pour relever la tête. Bien plus facile à dire qu'à faire. Mais dominer les Rouge et noir se révèle être une tâche particulièrement ardue pour les Racingmen. Et ce, depuis plusieurs saisons maintenant. En effet, le dernier succès des Ciel et Blanc sur les hommes de Mola date de janvier 2022.

Face au Stade Toulousain, le Racing n'y arrive pas

A l'époque, les Franciliens avaient réussi la performance de s'imposer sur la pelouse de Toulouse, 15-20. La suite ? Cinq revers de rang en déplacement comme à domicile dont un revers 39 à 35 en mars 2023. Puis 27 à 20 il y a près d'un an. Pour rappel, le Stade Toulousain avait pu compter sur la présence d'Antoine Dupont dans ses rangs pour ce déplacement. Le demi de mêlée ayant choisi à l'époque de ne pas jouer le 6 Nations pour préparer son défi olympique. Il avait d'ailleurs inscrit le premier essai des visiteurs.

Faasalele, Cramont et Capuozzo avaient ensuite alourdi la marque. En dépit de deux cartons jaunes, Toulouse avait décroché la victoire et privé les locaux du moins bonus. Une très bonne opération sur une pelouse où personne n'avait réussi à s'imposer jusqu'ici. Mais le Stade ne s'est pas arrêté là en 2024. En effet, les deux clubs ont croisé le fer à trois reprises lors de la saison dernière.

En Top 14 lors de 22e journée avec une nouvelle victoire des Toulousains, 32 à 12. Ou encore sur la scène européenne. Et le résultat avait été le même. Opposés à Toulouse en 8e de finale de la coupe des champions, les Racingmen avaient été balayés 31 à 7.

Le leader toulousain veut engranger des points

Si vous avez bien fait vos calculs, le bilan est clairement en faveur du Stade Toulousain depuis cette fameuse victoire du Racing en 2022 avec un implacable 6 à 0 ! Une série qui pourrait bien se poursuivre ce week-end si les Franciliens ne trouvent pas la parade.

Pour ce match, Antoine Dupont ne devrait pas être titulaire après avoir beaucoup donné avec le XV de France. Néanmoins, à une semaine de la première journée de la Champions Cup, le demi de mêlée pourrait bien s'inviter sur le banc des finisseurs. Et entrer en cours de partie à la mêlée voire à l'ouverture.

Une chose est sûre, le Racing 92 a besoin de points pour ne pas être distancé dans la course au Top 6. Cinq unités les séparent déjà de Clermont, premier qualifié à l'heure actuelle. De son côté, Toulouse s'installe progressivement en tête du classement, mais Bordeaux est toujours accroché. Un succès pourrait permettre aux Rouge et Noir de faire un break avec les poursuivants et d'aborder les prochains doublons avec une certaine sérénité.