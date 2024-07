RUGBY. Top 14 2024/2025 : Les Nouveaux Horaires des Matchs du Samedi Après-midi

Le Top 14 revient en 2024/2025 avec des horaires remaniés. Les matchs du samedi après-midi débuteront à 14h30 et le multiplex à 16h30.

La nouvelle saison de Top 14 et de Pro D2 se profile à l'horizon, et la Ligue Nationale de Rugby a confirmé la programmation TV pour le TOP 14 et la PRO D2 pour la saison 2024/2025.

Depuis deux saisons, les amateurs de rugby profitent de quatre matches en prime time, diffusés du jeudi au dimanche sur les chaînes du groupe CANAL+. Cette configuration reste inchangée avec le jeudi et vendredi dédiés à la PRO D2 et le samedi et dimanche au TOP 14.

Ajustements sur les Horaires du TOP 14

Deux modifications sont apportées cette année pour les matches du samedi après-midi en TOP 14. Le match décalé débutera désormais à 14h30 au lieu de 15h, tandis que le multiplex des quatre autres matches commencera à 16h30 au lieu de 17h.

La saison de PRO D2 débutera le vendredi 30 août 2024, marquant ainsi le coup d'envoi des hostilités. Une semaine plus tard, le samedi 7 septembre 2024, le TOP 14 fera son grand retour sur les pelouses françaises.

Dates Clés à Retenir

Pour ce qui est des phases finales, la PRO D2 connaîtra sa dernière journée de saison régulière le 16 mai 2025, suivie des barrages, des demi-finales et de la finale prévue le 6 juin 2025.

Quant au TOP 14, la 26ème et dernière journée se jouera le même week-end que la finale de PRO D2, avec une finale programmée pour le 28 juin 2025.

Les supporters n'ont plus qu'à patienter quelques semaines avant le début des hostilités. Avec un calendrier bien ficelé et des matches diffusés en prime time, la saison 2024/2025 s'annonce d'ores et déjà comme un grand cru pour le rugby français.