RUGBY. Stade Toulousain. Ugo Mola face à un casse-tête de luxe : l'infirmerie se vide, les options s'élargissent

Entre l’infirmerie qui se vide et la forme de certains joueurs, le Stade Toulousain va avoir l’embarras du choix. Un ''problème de riche'' propre aux rouge et noir.

L’heure des choix a sonné pour Ugo Mola. Le manager en chef du Stade Toulousain va voir son infirmerie se vider lors des deux prochaines semaines. Si on ne compte pas les joueurs qui ont d’ores et déjà terminé la saison (Anthony Jelonch, Alban Placines, Nepo Laulala, Maxime Duprat), d’autres sont sur le retour. A commencer par le Fidjien Setareki Bitunyata (qui devrait prolonger son aventure avec Toulouse), l’Italien Ange Capuozzo, et le centre Pierre-Louis Barassi.

Avec une demi-finale de Champions Cup face aux Harlequins le week-end prochain, aucun de ces joueurs ne devrait figurer sur le XV de départ. Mais des places sont à pourvoir sur le banc. Sans oublier la fin de saison en Top 14 qui va obliger l'encadrement à faire des choix stratégiques dans sa composition.

RUGBY. Un avantage injuste ? Mola pointe du doigt cette différence majeure entre le Top 14 et les clubs anglais



Quelle composition type ?

A l'heure actuelle, Ugo Mola peut compter sur sa première ligne habituelle composée de Cyril Baille, Julien Marchand, et Dorian Aldegheri. En deuxième-ligne, Emmanuel Meafou peut être accompagné soit du polyvalent Thibaud Flament, ou bien de Richie Arnold, ménagé lors du match contre le Racing. En troisième-ligne, Jack Willis et François Cros devraient débuter, alors qu’Alexandre Roumat endosserait le numéro 8 en demi-finale de la Champions Cup. Néanmoins, Mola peut aussi aligner Thibaud Flament en flanker, ce qui décalerait Jack Willis en troisième-ligne centre.

A la charnière, pas vraiment de doutes. Pour les matchs importants comme ce dimanche, Antoine Dupont et Romain Ntamack vont débuter. Au centre du terrain, le solide Pita Akhi devrait être aligné aux côtés du jeune Paul Costes. Étant donné sa forme actuelle, il serait étonnant de voir Ugo Mola se passer de son nouveau joyau, notamment au vu des dernières sorties décevantes de Dimitri Delibes. Sur le triangle arrière, difficile d’imaginer un autre trio que Lebel-Ramos-Kinghorn.

Des choix de riche chez les finisseurs

C’est sur le banc que les places vont être chères. Peato Mauvaka peut remplacer Julien Marchand (ou inversement). David Ainu’u et Joel Merkler postulent également après leurs belles entrées contre le Racing. Richie Arnold ou Thibaud Flament peuvent également démarrer sur le banc, accompagnés de Joshua Brennan ou de Mathis Castro-Ferreira, auteur d’un superbe essai contre les Racingmen. Mais le staff d’Ugo Mola peut aussi choisir l’option d’un banc à 5-3.

Mais dans le cas d’un banc à 6-2, seuls deux trois-quarts pourront se glisser chez les remplaçants. Paul Graou est la première option pour suppléer Romain Ntamack en cours de partie, et décaler Antoine Dupont en 10. Arthur Retière, au profil apprécié par Ugo Mola, pourra faire profiter de sa polyvalence en demi de mêlée ou à l’aile. Juan Cruz Mallia devrait compléter le banc avec sa polyvalence. Mais Pierre-Louis Barassi, particulièrement en vue cet hiver, postule aussi sur la feuille de match, ayant développé une polyvalence au poste d’ailier.

Avec un calendrier chargé (le Stade Français, La Rochelle, une potentielle finale de Champions Cup, les phases finales du Top 14), le Stade Toulousain aura encore l’occasion de faire tourner son effectif. Ugo Mola ne se privera de faire jouer des hommes en manque de temps de jeu comme Ange Capuozzo. Souvent blessé et assez décevant lorsqu’il a joué, l’Italien devra prouver qu’il a sa place dans le XV titulaire, pour éviter une nouvelle erreur de casting à la Melvyn Jaminet.