RUGBY. Grosse surprise, Siya Kolisi présent avec l'Afrique du Sud pour préparer la Coupe du monde

Quelle surprise ! Le troisième ligne et capitaine de l'Afrique du Sud, Siya Kolisi fait partie des 15 joueurs sélectionnés par Jacques Nienaber pour préparer la prochaine Coupe du monde qui débute le 8 septembre prochain. Les champions du monde en titre vont avoir deux stages à Durban, du 17 au 19 mai et du 29 au 31 mai. RUGBY. Coupe du monde. Siya Kolisi va-t-il connaître une terrible déception ?Mais voilà, le joueur des Sharks de Durban s'est sérieusement blessé au genou lors du dernier match face au Munster. Celui qui évoluera au Racing 92 la saison prochaine s'est même fait opérer des ligaments il y a quelques jours. Une annonce pour le moins surprenante à 4 mois de la Coupe du monde. Cette convocation montre bien que Siya Kolisi est l'homme fort de cette équipe. Sa présence est donc loin d'être anodine pour commencer à préparer le mondial. L'espoir de sa participation est-elle en train de renaître ?

The importance of Siya Kolisi to South Africa’s Rugby World Cup defence has been underlined by his inclusion Tuesday in a preliminary Springbok training camp despite undergoing knee ligament surgery. Read more: https://t.co/okJtSjl82X pic.twitter.com/c5VIEDVcZB