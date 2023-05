RUGBY SEVENS. Battus par la Nouvelle-Zélande, les Français font grise mine à Toulouse

Sur la pelouse du stade Ernest Wallon, les deux équipes françaises se sont inclinées en demi-finale du France Sevens.

À Toulouse, les équipes de France de rugby à 7 ont échoué de peu. Toutes deux qualifiées en demi-finales après avoir battu la Grande-Bretagne, les hommes et femmes ont de nouveau affronté les mêmes ennemis : la Nouvelle-Zélande.

À Toulouse, les filles manquent leur sortie…

Pour l’équipe de France féminine, le résultat a été particulièrement froid avec un score de 31 à 7 en faveur des Océaniennes. Dans la matinée de ce dimanche 14 mai, elles n’auront pas su répondre au défi imposé par les numéro une mondial. Malgré une première mi-temps soutenue, une vague toute de noir vêtue aura déferlé sur l’enceinte bordant le canal latéral de la Garonne. Trois réalisations néo-zélandaises contre aucune pour les coéquipières de Séraphine Okemba.

Les Bleues finissent donc cette saison du circuit mondial du Sevens Series sans la médaille d’or attendue depuis quelques années. D’autant plus, un écart semble s’être creusé durant cette saison entre les Black Ferns Sevens et les autres grandes nations du Sevens féminin (France, Australie et USA). Les joueuses de David Courteix n’auront disputé qu’une seule finale cette saison. C’était une finale face à la Nouvelle-Zélande à Sydney en janvier dernier, largement perdue face à la Nouvelle-Zélande (35 à 0). Quoi qu’il arrive, les Bleues finissent cette saison du World Rugby Sevens Series à la quatrième place du classement général. Un exercice 2022-2023 à oublier pour les Françaises.

Un rêve qui échappe aux garçons

Pour l’équipe masculine, l'addition est similaire, mais le ressenti est un peu plus chaleureux. Vaincue par les All Black Sevens de seulement quelques points, elle ne connaîtra pas une deuxième finale cette saison après celle de Vancouver. Alors que les hostilités avaient tourné à l’avantage des Français dans un premier temps avec 2 essais en 3 minutes, la douche a été froide en fin de match. Alors que les Français s’apprêtaient à marquer l’essai salvateur après la fin du temps réglementaire, Tim Mikkelson intercepte le cuir à 10 mètres de son en-but et l’envoi en-dehors du terrain. Le score se fige alors à 19-14 en faveur des Océaniens.

The DRAMA! 🇳🇿 @nz_sevens stay strong to reach the #France7s final, and will be crowned the Series Champions! 🔥#HSBC7s pic.twitter.com/zGGjHCnv1R — World Rugby 7s (@WorldRugby7s) May 14, 2023

Quatrièmes du classement mondial au début du France Sevens, les hommes avaient rarement habitués les amateurs de rugby à 7 français à autant de suspens. Avec cette arrivée jusqu'en demi-finale du côté de Toulouse, les Bleus confortent solidement leur place au classement général de la saison 2022-2023. En vue de l’ultime étape, qui se déroule à Londres le 20 et 21 mai, les Français s’offrent même le droit de prendre la dernière place du podium aux Fidji. À un an des Jeux olympiques, les coéquipiers de Paulin Riva réalisent la meilleure saison de l’histoire du rugby à 7 masculin tricolore.

