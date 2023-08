RUGBY. Sans grande surprise, Farrell pourra bien disputer la Coupe du Monde !

Après un carton rouge face au Pays de galles, bons nombres de spécialistes voyaient l'ouvreur du XV de la Rose suspendue pour le Mondial. Pourtant, Owen Farrell a été blanchi...

Une décision qui va faire parler

C'est devenu presque une (mauvaise) habitude pour Owen Farrell : les plaquages à l'épaule. Une fois de plus sanctionné pour ces gestes face au XV du Poireau, l'ouvreur de l'Angleterre était sur le qui-vive en attendant la décision finale de la commission de discipline.

Néanmoins, le capitaine du XV de la Rose sera bien de la partie, après que son carton rouge annulé. La commission de discipline s'est alors expliquée : "Après avoir examiné toutes les preuves, interrogé le joueur en détail et entendu les observations du représentant du joueur, le comité a conclu que le commissionnaire avait eu tort de transformer le carton jaune en carton rouge."

Un verdict qui peut alors paraître plus que clément, notamment au vu de l'impact du choc et des antécédents du joueur. Outre-Manche, les spéculations allaient bon train, et une peine de quatre matchs avait même déjà été évoquée.

Lors de cette commission, trois Australiens étaient autour de la table, afin de débattre du sort du joueur.

Un soulagement côté anglais

Cette année, les résultats du XV de la Rose ne sont pas vraiment au rendez-vous, et la suspension d'un de leurs éléments clé aurait été un désastre. Dans le communiqué du Summer Nations League, voici quelques détails qui étaient énoncés : "Le joueur (Owen Farrell) a reconnu que bien qu'il ait commis un acte de jeu déloyal, il a nié que l'acte était digne d'un carton rouge"

En effet, le joueur était bien présent, et a tenu à se défendre directement de son acte. Ce dernier aurait également expliqué que son coéquipier, Ellis Genge, a participé à la perte d'appui du joueur gallois, ce qui a fait chuter vers le bas celui-ci.

En 2020, Owen Farrell avait été suspendu pour une durée de cinq matchs, suite à un acte du même style en championnat. Cette année, rebelote, et quatre matchs de suspension pour un contact du même type avec un joueur de Gloucester.

