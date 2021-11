RUGBY. Joe Tekori capitaine, un mélange d'anciens et de jeunes : tout savoir sur le match des Barbarians

Ce samedi, les Barbarians affrontent les Tonga de Telusa Veainu à Gerland. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce rdv d'exception.

Ah les Barbarians... Quel plaisir de retrouver à cette institution du rugby français à chaque fois qu'elle foule les terrains ! Pour la dernière fois réunis fin 2018 pour un match face aux Tonga, les Baa-Baas feront à nouveau front ensemble ce samedi 13 novembre, encore face aux Aigles des Mers. Pour l'occasion, c'est le Toulousain Iosefa Tekori qui sera le capitaine de l'équipe à l'ADN si joueur et aux chaussettes disparates. Homme d'expérience, le groupe pourra avoir confiance en le Samoan, lui qui joué 280 matchs professionnels depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2007.

Les Tonga avec 9 pensionnaires du Top 14 et 11 de ProD2 pour défier les Barbarians français

Un groupe par ailleurs solide et très alléchant, quand on voit les présences de talents comme le jeune demis de mêlée montois Léo Coly (22 ans), du finisseur bayonnais Joe Ravouvou, ou encore d'Anthony Belleau (Toulon), Clément Laporte (Lyon), Mathieu Hirigoyen (Biarritz) et Jordan Joseph (Pau). En plus des jeunes talents et des dynamiteurs, les hommes en bleu seront encadrés par quelques joueurs d'expériences comme Said Hirèche, Henry Chavancy ou Mathieu Acebes.

Pour l'occasion, c'est le Matmut Stadium Gerland de Lyon qui sera le théâtre d'un spectacle que l'on annonce probant, face à des Tongiens et leurs nombreux "français". Notez que ce sera le 61ème match de l'histoire des Baa-Baas depuis leur fondation en 1979 et que vous pouvez directement réserver vos billets via le lien ci-dessous, eux qui seront à partir de 7€ seulement :

