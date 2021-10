Les Tonga avec 9 pensionnaires du Top 14 et 11 de ProD2 pour défier les Barbarians français

Le sélectionneur des Tonga a dévoilé sa liste pour la tournée automnale. On y retrouve un large contingent de joueurs évoluant en France.

Les Tonga affronteront les Barbarians français le 13 novembre prochain à Lyon. Une affiche qui fait saliver mais qui ne sera pas inédite, puisque les îliens se sont déjà confrontés au Baa-baas par deux fois, en 2010 et 2018 pour deux victoires. Cet automne, en plus de cette rencontre, les Tonga défieront l'Écosse le 30 octobre, l'Angleterre le 6 novembre, avant de conclure la tournée en Roumanie le 20 novembre. Le sélectionneur tongien Toutai Kefu, a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs qui y prendront part. Parmi eux, pas moins de 9 joueurs évoluant en Top 14, et 11 en Pro D2 ! On retrouve notamment les deux joueurs du Stade Français, Telusa Veainu et Atu Manu, mais aussi le solide pilier de l'UBB, Ben Tameifuna. Sans oublier le capitaine et joueur de Toulon Sonatane Takulua ou le pilier de Pau Sigfried Fisihoi.

VIDEO - Les All Blacks A-TO-MI-SENT les Tonga 102 à 0 après un duel de hakas surpuissant !Parmi les joueurs évoluant en Pro D2, on y remarque Latu Latunipulu, Malietoa Hingano ou encore Saia Fekitoa. Enfin, Daniel Kilioni, ailier de Floirac en Fédérale 1 sera également de la partie. Les Tonga pourront cette fois compter sur toutes leurs forces vives. On se rappelle que cet été, le staff avaient dû composer une équipe expérimentale, pour les résultats qu'on lui connaît (déculottée face aux Blacks, double défaite contre les Samoa, victoire contre les Îles Cook).