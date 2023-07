RUGBY. Sacrebleu, la France n’est plus la deuxième nation au classement mondial

Après les ultimes rencontres de Rugby Championship, le XV de France a perdu sa place de dauphin de l’Irlande au classement World Rugby.

Il change toutes les semaines et ce n’est pas près de s’arrêter. Ce dimanche 30 juillet au petit matin, les Bleus se sont réveillés dans la peau de la troisième meilleure nation mondiale. En effet, selon nos calculs, les All Blacks ont dépassé les hommes de Fabien Galthié au classement général. Le dépassement devrait être annoncé le 31 juillet prochain, lors de la prochaine mise à jour du tableau World Rugby.

À l’aide de leur large victoire face à l’Australie, les joueurs de Ian Foster prennent la suite de l’Irlande. La victoire contre les Wallabies, à plus de 15 points d'écart et à l'extérieur, leur a permis de doubler la France d’une courte tête. Les deux nations culminent respectivement à 90.77 et 90.47 points. L’Irlande, elle, a un petit matelas d’avance avec 91.82 points au compteur.

Pour rappel, le classement World Rugby n’a un réel intérêt que lors du tirage des poules de la Coupe du monde. Les quatre meilleures nations étant désignées comme têtes de série, elles s’évitent potentiellement un cador dès l’entrée de la compétition. Néanmoins, la bonne figuration à cette échelle est toujours plaisante et dresse les forces en présence à quelques semaines du mondial 2023.

Garder un œil sur le classement…

En 2019, l’évolution du classement mondial avait par ailleurs été très intéressante à observer. En effet, le Pays de Galles, l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande s’étaient échangés à tour de rôle la place de leader mondial. Cette partie de chaise musicale avait concerné les principaux prétendants au titre. Hormis pour l’Irlande, les nations leader d’un temps avaient tenu leurs promesses en accédant chacune aux demi-finales du tournoi japonais.

En remportant la finale, l’Afrique du Sud avait rétabli la hiérarchie en se plaçant numéro 1. Une dynamique qui n’a pas toujours été observée. Par exemple, en 2007, les Springboks soulèvent le trophée William Webb-Ellis mais n’accèdent pas au haut du classement. C’étaient les All Blacks, pourtant éliminés en quart de finale par la France, qui régnaient sur le tableau.

Ainsi, le classement World Rugby semble désormais rodé aux joutes internationales. Créé en 2003 par l’instance internationale, il dresse plutôt bien les forces en présence. En sous-texte, ce scénario pourrait offrir la première place du classement mondial à un autre prétendant d'ici à la fin octobre. Qui sait, la France pourrait même se poser à son sommet pour la première fois de son histoire.

