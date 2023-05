Le rugby se développe au Qatar, au Népal et en Turquie, désormais membres à part entière de World Rugby

Le Népal, le Qatar et la Turquie ont été acceptés comme membres à part entière au sein de la fédération internationale World Rugby après avoir été membres associés.

La Fédération internationale nous apprend via un communiqué que "le Népal, le Qatar et la Turquie ont été acceptés comme membres à part entière lors de la réunion annuelle du Conseil de World Rugby, qui s'est tenue virtuellement le jeudi 11 mai 2023." Une bonne nouvelle pour le développement de l'ovalie à travers le monde. Un nouveau statut pour ces trois pays qui étaient déjà membres associés depuis 2020. Si c'est allé vite pour ces trois nations, n'allez pas croire que la pratique du rugby est nouvelle sur leur sol pour autant. On joue en effet au rugby au Népal depuis 1980. Néanmoins, c'est en partie grâce à la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de Rugby 2019 en décembre 2018 que "la population des jeunes et les parties prenantes importantes du pays" ont été sensibilisées à la discipline. La sélection nationale masculine a d'ailleurs récemment participé au Asia Rugby Championship Division 3 Sud.



Une compétition à laquelle participe également le Qatar avec un titre glané au sein de l'Asia Rugby Championship Division 2 Hommes 2023 à la faveur de succès sur l'Inde et le Kazakhstan à Doha. "C'est un moment important pour la Fédération qatarie de rugby et cela témoigne du travail considérable et du dévouement de toutes les personnes impliquées dans la promotion et le développement du rugby dans notre pays", a commenté la fédération qatarie. Laquelle entend développer le rugby d'ici à 2030. Saviez-vous que le premier club de rugby au Qatar a été créé en 1974 ? Pour accéder au statut de membre à part entière, ces trois nations ont "satisfait aux critères de gouvernance nécessaires." Elles font désormais partie des 132 membres que compte la fédération internationale. "La reconnaissance qui nous a été accordée a donné un formidable élan aux joueurs, aux officiels et à l'ensemble de la communauté du rugby amateur au Népal, nous incitant à renforcer encore la croissance et le développement du rugby au sein de notre nation."



En Turquie, 2 300 hommes et 1 348 femmes sont licenciés. On y pratique notamment le rugby au sein du championnat de rugby à XV masculin senior et des tournois de rugby à sept masculin, féminin, jeunes et seniors. Mais la fédération entend bien faire grossir ces chiffres. On apprend d'ailleurs via le communiqué que "le tag rugby est enseigné dans les écoles comme préparation au passage au rugby senior." Sachez que la sélection masculine évolue au sein de la Conférence 2 Sud de Rugby Europe avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Elle affrontait d'ailleurs le Monténégro ce samedi, mais n'a pas pu remporter son premier match cette saison avec un court revers, 26-24. "Notre objectif est de promouvoir la culture du rugby parmi les jeunes Turcs, et nous nous engageons à travailler dans ce sens", a confié le président de la Fédération turque de rugby, Murat Pazan. Le rugby se développe dans le rugby, et c'est une bonne nouvelle.