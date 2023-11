RUGBY. Raphaël Ibanez poursuit son aventure avec le XV de France avec un rôle plus élargi !

Capitaine emblématique du XV de France, et manager de cette même équipe depuis désormais quatre ans, Raphaël Ibanez va poursuivre l'aventure en bleu.

Ibanez et Galthié restent

Après ces quatre dernières années très positives dans l'histoire du XV de France, faites de victoires et de série record, l'heure était au départ pour certains membres du staff. Ainsi, Giroud est parti du côté de Bordeaux, tandis que le tandem Labit/Ghezal a rejoint le staff du Stade Français.

Pour remplacer ces lourdes pertes, Galthié, qui est toujours en place, a fait appel à Patrick Arlettaz en tant que responsable de l'attaque, mais aussi à Laurent Sempéré. Le sélectionneur du XV de France pourra aussi compter sur Shaun Edwards, qui reste en charge de la défense, et de William Servat.

Ensuite, annoncé sur le départ ces derniers jours, la fédération française a annoncé que Raphaël Ibanez serait toujours le manager du XV de France lors des prochaines saisons, avec des taches plus diverses et variées.

Une "évolution stratégique" de ses fonctions

Raphaël Ibanez continuera donc bien d'assumer son rôle de manager du XV de France. Ce dernier devra réintégrer pleinement ses missions transversales, telles que l'accompagnement du développement et de la coordination entre toutes les équipes de France.

L'ancien talonneur œuvrera aussi pour "le renforcement de la collaboration entre les clubs professionnels et le XV de France". Ce dernier sera aussi chargé de consolider "la participation active dans les commissions haute performance des équipes de France".

Ensuite, Ibanez devra également étendre son action et ses missions dans des nouveaux domaines. Il devra contribuer à "l'optimisation des relations entre le service partenariat de la FFR et les équipes de France, afin de valoriser les engagements contractuels".

Ce n'est pas tout, car le manager des Bleus sera le représentant de la haute performance dans les instances nationales et internationales. Il devra aussi assister aux rassemblements de la filière haut-niveau dans son ensemble.

Est-ce une promotion de la part de la fédération française de rugby à l'instar d'un des piliers du fonctionnement de l'équipe de France ? En tout cas, ses missions seront désormais de plus en plus variées, et également éloignées du terrain et de la pratique.

