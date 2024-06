RUGBY. Qui l'eût cru : Un international anglais fan d'Antoine Dupont, il ne cache pas son admiration

En pleine préparation pour la finale de Premiership, Alex Mitchell des Saints s'inspire des exploits d'Antoine Dupont pour guider son équipe vers la victoire.

Alors qu’il se prépare pour sa première finale de Premiership Rugby, Alex Mitchell, demi de mêlée des Northampton Saints, puise son inspiration chez Antoine Dupont. Le jeune anglais, en pleine ascension, s’est distingué cette saison par ses performances exceptionnelles, orchestrant à merveille la ligne arrière électrique de son équipe.

RUGBY. Dupont = victoire en finale ? Cette statistique aberrante qui montre ô combien il est une machine à gagnerSon talent a été particulièrement mis en lumière lors de la demi-finale contre les Saracens, où il a été sacré joueur du match après une victoire serrée 22-20. A l'orée de jouer la rencontre la plus importance de la saison, il ne cache pas son admiration pour le Tricolore, qui a récemment mené Toulouse à la victoire en Champions Cup aux dépens du Leinster.

Les meilleurs cotes avec notre partenaire Victoire de la Rochelle sur le Racing de 1 à 7 points x3,60 Voir sur Clermont gagne d'au moins 15 points face au MHR x1,30 Voir sur Match nul à la pause, puis succès de Bayonne contre Castres x18 Voir sur

"Ses performances globales sont toujours incroyables", a déclaré via la presse locale un Mitchell impressionné par la résilience et le talent du demi de mêlée du Stade Toulousain. En observant les moments forts de cette finale, l'Anglais a été marqué par la capacité de Dupont à surmonter ses erreurs et à se distinguer par des actions décisives, notamment en défense.

RUGBY. Brian O'Driscoll s'incline : Antoine Dupont, le meilleur joueur de l'ère professionnelle ?Cette admiration n'est pas sans rappeler l'affrontement direct entre les deux joueurs lors du 6 Nations 2023 à Twickenham, où Dupont avait joué un rôle clé dans la victoire écrasante 53-10 de la France contre l’Angleterre. Mitchell espère que son retour à Twickenham avec les Saints ce week-end aura une issue plus favorable. Cependant, il reconnaît que la comparaison constante avec Dupont peut être un défi : "C'est dur, c'est ennuyeux quand il s'agit du même poste alors que tout le monde vous regarde et essaie de comparer."

Pourtant, cette comparaison n'est pas dénuée d'avantage. Mitchell voit en Dupont un modèle à suivre, soulignant que la présence d’un joueur de ce calibre dans la même position est à la fois une bénédiction et une source de motivation. "C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça en ligne de mire pour essayer de l'imiter. Il est l'un des meilleurs au monde et s'il continue comme il le fait, il pourrait être le meilleur de tous les temps."

‘‘Dupont est le meilleur joueur de l’histoire du rugby’’, un ancien international britannique s’enflamme !La performance de Dupont en finale de la coupe des champions a suscité l’admiration de nombreux experts et fans de rugby, certains le qualifiant même de meilleur joueur de la planète actuellement. Des figures emblématiques du rugby, comme Ronan O’Gara et Andy Goode, ont débattu de son statut de potentiel "meilleur de tous les temps", mettant en lumière l'impact significatif de ses performances sur le jeu moderne.

Mitchell, quant à lui, s’inspire de cette excellence pour se préparer à la finale contre Bath. En regardant les performances de Dupont, il cherche à élever son propre jeu, en espérant apporter à son équipe la même détermination et le même éclat. Si les Saints veulent triompher ce week-end, le demi de mêlée anglais sait qu'il devra puiser dans les leçons apprises en observant le Français.