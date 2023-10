RUGBY. Quelle est cette folle propagande des Anglais pour qu’Owen Farrell change de sport ?

Originaire de Wigan, Owen Farrell est une véritable star du rugby à XV anglais, à tel point qu’il attire les convoitises d’autres disciplines…

Par chez lui, le rugby à XV n’est pas vraiment une priorité. Originaire de la ville ouvrière de Wigan, Owen Farrell est né dans l’un des berceaux du rugby à XIII. De ses 8 à 13 ans, il avait même commencé par ce code du ballon ovale, avant de basculer au rugby à XV en arrivant à Londres.

Owen Farrell à Wigan, le rêve de tout un peuple

Conscients de ses origines treizistes, de nombreux fans de Rugby League souhaitent voir l’ouvreur en Super League, première division anglaise de rugby à XIII. Pour cause, cette rumeur ne sort pas de nulle part. Depuis le début de sa carrière, l’idée que l’international anglais joue un jour pour les Wigan Warriors est devenue une véritable arlésienne.

Avec l’attention médiatique portée autour de la demi-finale Angleterre - Afrique du Sud pour cette Coupe du monde 2023, la rumeur est revenue. Ou plutôt, les fans ont réclamé l’arrivée d’Owen Farrell chez les Cherry and Whites.

Amusés par cet éternel fantasme, certains se sont même imaginés les scénarios les plus fous. À l’image d’un fan anglais de rugby à XIII qui déclare : “Lors de l’interview d’après-match de l’Angleterre, je rêve de voir Owen Farrell déchirer son maillot du XV d’Angleterre pour dévoiler un maillot de Wigan.”

Si l’attention est aussi forte et la rumeur aussi récurrente, c’est pour plusieurs raisons. Premièrement, la famille Farrell est une lignée historique du rugby à XIII anglais. Le père de l’ouvreur et sélectionneur de la sélection à XV irlandaise, Andy Farrell en est même une légende.

Andy Farrell a notamment été champion du monde des clubs de rugby à XIII en 1994 et champion d’Angleterre à 4 reprises dans cette discipline. En 10 années de Rugby League, il a eu une carrière collective et individuelle remarquable avec les Wigan Warriors. En 1996 et 2004, il est désigné meilleur joueur du championnat.

COUPE DU MONDE. Comment la patte anglaise d'Andy Farrell a transformé l'Irlande ?En-dehors de sa généalogie, la rumeur trouve aussi un fond de vérité. En effet, en 2019, l’écurie des Wigan Warriors avait réellement essayé de faire venir l’ouvreur sous ses couleurs. Loin d’être sourd aux propositions, l’Anglais avait même sérieusement réfléchi à cette proposition.

Néanmoins, le salaire promis par Wigan était bien trop loin de ce qu’Owen Farrell exigeait. À titre indicatif, il gagne près de 975 000 € par an depuis sa prolongation en 2022. Cette somme, approchant du million d’euros, fait d’Owen Farrell l’un des joueurs les mieux payés au monde. Ainsi, les fans des Wigan Warriors devront attendre que l’Anglais soit prêt à faire une (grosse) entorse à son salaire pour espérer le voir porter leurs couleurs…

Récemment interrogé par le Daily Mail à ce sujet, l'ouvreur a avoué qu'il n'était pas fermé à l'idée. Son contrat avec les Saracens se conclut en 2024, avec une année en option pour 2025, et Owen Farrell pourrait céder à la tentation. Au sujet de son attirance pour le rugby à XIII, voici ce que déclare le joueur : "Je me demande toujours si je pourrais changer de discipline, si je serais bon. J'adore le rugby à XIII, j'adore regarder Wigan et je suis obsédé par la NRL (NDLR : championnat australien de rugby à XIII)." En tout cas, avec cette lettre d'amour, Owen Farrell risque d'entretenir la passion que les fans de Rugby League ont pour lui en Outre-Manche.

